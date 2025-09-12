Кметът на Несебър: Гимназията по туризъм започва учебната година с мащабни подобрения

Мащабни подобрения са реализирани в Професионалната гимназия по туризъм „Иван Вазов" в Слънчев бряг преди старта на учебната година. Образователното заведение ще посрещне възпитаниците си със сменена ограда и ново осветление в училищния двор, с освежени коридори и класни стаи в учебната сграда, с новоизградена климатична инсталация, със сменена дограма в учебния корпус. Новообзаведени са три стаи в основната сграда. С цел създаване на интегрирано учебно пространство от ново поколение в два кабинета в учебния корпус - по информационни технологии и по хотелиерство, е въведена в експлоатация STEM среда. Подобрени са условията за безопасност, труд и обучение на ученици и персонал чрез смяна на настилката в кабинета по барманство и в коридорите в училищната сграда. Учебната дейност ще се подпомага и с 5 тъч скрийн дисплея.

„Реализираните иновации и подобрения в Професионалната гимназия по туризъм в Слънчев бряг са поредното доказателство за приоритетната образователна политика, която изпълнява Община Несебър", заяви кметът на Николай Димитров.

ПГТ "Иван Вазов" започва новата учебна 2025/2026 г. с 365 ученици. От тях осмокласниците са 77 на брой, разпределени в три специализирани паралелки, свързани с ресторантьорство, готварство и маркетингови дейности в областта на туризма.