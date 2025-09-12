ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Отписаха “Лудогорец” в Лига Европа

Над 3300 първокласници тръгват на училище в Пловдив, кметът открива годината в ремонтирано

Фасадата на СУ "Пейо Яворов" е напълно обновена. Снимка: Мая Вакрилова

3316 първокласници ще прекрачат училищния праг в Пловдив тази година. Общият брой на посещаващите детска градина или школо на територията на града пък са 55 564, съобщиха от общината. 

В детските градини в Пловдив са записани 11 253 деца, а в групите за предучилищно образование към училищата - 455. Останалите 43 856 деца посещават общински, държавни и частни училища. 

На 15 септември в 10 ч. кметът Костадин Димитров ще присъства на откриването на учебната година в обновеното СУ "Пейо К. Яворов". Ремонтът на школото продължи година и половина, но сега е готово да приеме учениците. 

Зам-кметовете Владимир Темелков и Пламен Панов ще посетят ОУ „Димитър Талев", ОУ „Райна Княгиня" и Националната гимназия за сценични и екранни изкуства.

