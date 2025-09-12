Най-големият извънградски храмов комплекс от римската епоха се намира край село Стройно

Най-големият извънградски храмов комплекс от римската епоха, откриван до момента на Балканския полуостров, се намира край село Стройно в Ямболско (община Елхово). Това съобщи ръководителят на археологическите проучвания Даниела Агре, която заедно с екипа си за поредна година проучва комплекса.

Разкопките това лято продължават втори месец, като добавят още любопитни и интересни щрихи. Те започнаха през 2014 г. като спасителни, след масивна иманярска намеса, припомня БТА. След спечелени проекти, проучванията се финансират от международната фондация „Хоризонти" и Министерството на културата. В екипа участват също Деян Дичев, както и Христо Христов от Етнографско-археологическия музей в Елхово.

През 2018 г. беше извършено геомагнитно проучване, имащо за цел изясняване на общия архитектурен облик на обекта, както и съпътстващите го археологически структури. Това изследване разкри грандиозен архитектурен ансамбъл, разположен на площ от над 35 декара. Във вътрешността на комплекса се оформя дворно пространство с площ около 15 дка, като целият двор е бил ограден от колонада. Комплексът е с трапецовидна форма, ъглите му са ориентирани по посоките на света. Изграден е от верижни помещения, от тях до сега са проучени 30, които имат различни функции. В някои от тях бяха разкрити големи участъци от полихромна мазилка на стените – върху белия фон са нанесени геометрични орнаменти, оцветени в червено, черно, жълто и сиво. Подобно украсяване, както технологично, така и цветово, се среща в богатите домове в Помпей, както и в най-богатите вили от гръко-римския период. Подът в част от помещенията е обмазан с хоросан, наредени са тухли. Пред вътрешната страна на всички помещения е изграден перистилен (покрит) коридор, обясни Даниела Агре, цитирана от БТА.

Храмовият комплекс край с. Стройно, освен живописна украса и облицовка от мраморни плочи на стените на помещенията, мраморни рамки на прозорците и вратите, е имал и изключително богата украса от над 120 мраморни колони с изящно изработени капители. Колоните са ограждали целия вътрешен двор, в центъра на който е изграден внушителен храм-толос с диаметър 36 м, съставен от две концентрични окръжности, вписани една в друга.

Храмът се състои от две части – вътрешен кръгъл открит двор, в който вероятно ритуалите са били извършвани под открито небе, и външен, покрит с керемиди коридор. Централният вход на комплекса е разположен в южната оградна стена. Входната порта е била от масивни греди с железен обков, двупилонна. Пред портата е бил изграден външен перистилен коридор с колонада, допълни Агре.

Проучванията в югозападната част на обекта показват, че освен перистилния коридор от вътрешната страна на помещенията, пред три от тях е изграден външен покрит коридор. През втория период на обитаване на обекта (края на II в.) външният перистилен коридор е преустроен в жилищни помещения. През 2024 г. в едно от помещенията бяха открити около 40 керамични съда, бронзови монети, железни инструменти, както и две мраморни оброчни плочи. Проучванията в този участък през сезона продължават. Открит е нов участък от перистила с бази за колони, голямо количество керамични съдове, бронзови и сребърни монети, допълни тя.

През всички сезони на проучване на обекта бе открит изключително богат материал, включващ сребърни и бронзови монети, накити-фибули, апликации, коланни токи, култови предмети-оброчни плочки, амулети, антропоморфни фигурки, камбанки, висулки. Откритият нумизматичен материал, както и луксозна керамика, показват тесните културни и търговски връзки на местното население с най-големите производствени центрове по бреговете на Източното Средиземноморие – Пергам, Ефес, Сирия, Бейрут, Хадринанопол и островна Гърция, както и с Кабиле, Анхиало и Дебелт, отбеляза Агре.

По думите ѝ настоящите проучвания обогатяват с нови екземпляри колекцията от стилуси (инструменти за писане). „Голямото количество от стилуси и бронзови мастилници безспорно показват високото ниво на образованост на обитателите на обекта. На база на монетния материал се проследява цялостната хронология на обекта. Изграждането му може да се постави в началото на ІІ век. Откритият материал позволява да се предположи, че обектът е замислен и построен като голям храмов комплекс. В храма се е почитало най-популярното тракийско божество – Тракийският конник. Образът му е придобил огромна популярност и по-късно е станал основа за образа на християнския свети Георги", обясни още Агре.

Откритите материали показват, че тук е почитана и богинята Тюхе, която е дъщеря на бога Зевс. В древногръцката митология Тюхе е богиня на съдбата, щастието и благоденствието. От рога на изобилието, който ѝ̀ подарил Зевс, тя изсипвала своите дарове върху хората – зърно и плодове, мед и масло, мляко и вино, богатство и слава. През римската епоха Тюхе се отъждествява с Фортуна (Съдба). Откритата на обекта оброчна плочка на Атина Палада (през римската епоха е известна като Минерва), показва, че в храма е почитана и тази богиня. Атина Палада е богиня на мъдростта и войната, а Минерва е известна и като Медика (Лечителка). Откритото голямо количество медицински инструменти на обекта, навеждат на мисълта за неговата функция, в определен период и като „Асклепион" – т.е. място, където са били извършвани хирургични и други медицински манипулации, разказа още археологът.

По думите ѝ резултатите от проведените до момента археологически проучвания позволяват изграждането на обекта да се отнесе около първата четвърт на ІІ век. До края на ІІ в. той функционира като храмов комплекс и център за лечение на тракийската и римска аристокрация. Обектът е опожарен в края на ІІ век, като този пожар слага край на обитаването му през този период. След известен период, определени участъци от обекта са почистени и обитавани, като той отново е унищожен, вероятно по времето на готските нашествия в средата на ІІІ в.

Получените резултати от разкопките за поредна година показват, че проучваният обект е имал изключително важно място в Югоизточна Тракия, като той е бил култов и културен център, както и място за лечение на висшата тракийска и римска аристокрация. На този етап от проучванията обект с подобен план не е регистриран на територията на България и Балканите – единственият му аналог е от Таманския полуостров в Русия, интерпретиран като царска резиденция и светилище, обобщи Даниела Агре.