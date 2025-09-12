Йотова: Ще нараства ролята на България и Румъния за сигурността и развитието на Европейския съюз

Европа трябва да върне лидерските си позиции на световната сцена и да диктува решенията, а не да е от страната на догонващите, изтъкна Илияна Йотова в интервю за Националната телевизия на Румъния

С войната в Украйна нашите европейски партньори най-накрая прозряха колко важен за сигурността на Европа е регионът на Черно море. Все повече ще осъзнават колко важни са България и Румъния за стабилността и развитието не само на този регион, а и на целия Европейски съюз. Това коментира вицепрезидентът Илияна Йотова в предаването „Свят на дипломация" на Националната телевизия на Румъния. Преди дни Йотова беше в Стар Бешенов, известен като столицата на банатските българи, по повод 280-годишнината на най-старото създадено от българи училище зад граница – Теоретичният лицей „Св. св. Кирил и Методий". Това съобщиха от прессекретариата на президентството.

Акцент в разговора с водещия Влад Унгар бяха трудностите пред системата за сигурност в Европа и в света в контекста на войната в Украйна. По думите на вицепрезидента голямото предизвикателство пред Европа е как да запази стабилността, мира и стандарта на живот на европейските граждани и как да върне водещата си роля на световната сцена. „Европа, която трудно отговаря на идващите криза след криза, трябва да върне лидерските си позиции на световната сцена и да диктува решенията, а не да е от страната на догонващите", посочи Йотова. Тя даде пример с изолирането на Европейския съюз от преговорите за мир в Украйна и недостатъчните гаранции за европейските интереси относно американските мита.

Вицепрезидентът се обяви за по-категорична политика със съгласието на всички държави членки за сигурността и отбраната. Тя беше категорична, че планът на Европейската комисия ReArm Europe не влиза в конфликт с политиката на НАТО. Йотова открои три основни момента, свързани с европейската политика за сигурност. „Първият е производството на отбранителна техника. Трябва да има повече координация между държавите членки. На второ място – Европа трябва да може във всеки момент да заяви общата европейска позиция, дори в рамките на НАТО. Въпреки различните разбирания за суверенитет, за това как да бъде гарантирана националната политика на европейско ниво, обстоятелствата ни заставят да мислим в посока на по-голямо обвързване в тази сфера", посочи вицепрезидентът и отново подчерта необходимостта от ревизия на Лисабонския договор в посока на по-обвързващи текстове.

Третата голяма тема според Йотова е сигурността на Черно море. Тя припомни, че когато преди 10 години за първи път е поставила темата за Черно море в Европейския парламент, е имало европейски депутати, които дори не са знаели къде се намира. „Черно море е стратегическа зона, изключително важна за България и Румъния. От всички страни около него само ние сме членове на Европейския съюз и това увеличава нашата отговорност. За България Черно море е много важно и от икономически аспект", посочи вицепрезидентът. Тя припомни проекта за създаване на Център за морска сигурност в Черно море, който ще има основно информационни и координационни функции. Според Йотова той ще работи в тясно взаимодействие с НАТО. Тя предложи седалището му да бъде във Варна.

Вицепрезидентът коментира засиленото внимание на НАТО към Източния фланг на Алианса заради войната в Украйна. „В България има корпус от многонационални сили, в който участва и Румъния. Добри резултати дава инициативата между България, Румъния и Турция за разминиране на Черно море", посочи Йотова.

Вицепрезидентът открои значението на Коридор №8, който трябва да свърже Адриатика с Черно море, не само за икономическото развитие, но и за сигурността. „Имаме много работа и се надявам, че нашите европейски партньори осъзнават колко е важна добрата свързаност в тази част на Европа", подчерта Илияна Йотова.

На въпрос за българо-румънските отношения вицепрезидентът посочи, че двете страни заедно са постигнали много на европейско ниво, но предстои доста работа по Дунавската стратегия и Черноморската стратегия. „Крайно време е да направим по-свързани България и Румъния. Това е от интерес за нашите граждани, защото освен възможностите за повече съвместни проекти, свързаността ще допринесе и за сигурността не само на тази част на Европа, а на целия континент. Ще се засилва ролята на България и Румъния в бъдещата система за сигурност и развитие на Европейския съюз и ние ще бъдем един от гарантите за стабилността на цялата европейска конструкция", заяви Илияна Йотова. Тя подчерта необходимостта от втори мост между Русе и Гюргево, както и между Силистра и Кълъраш. „Районът на река Дунав дава огромни възможности за развитие. Когато имаме амбиция, можем да постигнем много", каза вицепрезидентът. „Имаме амбицията да бъдем важен геополитически фактор не само в Европа, а и на световната карта", допълни тя.

Вицепрезидентът коментира и процеса на разширяване на Европейския съюз със страните от Западните Балкани. „Бъдещето на Западните Балкани е в Европа, но то не може да бъде само политическо решение, а когато страните са готови за това. Всяка трябва да извърви своя път, да направи необходимите реформи, да изпълни европейските критерии, основен от които са правата на националните общности. За разлика от Румъния, Република Северна Македония отказва да впише българите в своята Конституция, широко се разпростря езикът на омразата. България няма да направи никакъв компромис в това отношение", категорична беше Йотова.