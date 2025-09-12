Задържаха 38-годишен столичанин за палеж на автомобил в пернишко село

Столичанин на 38 години е задържан във връзка с палеж на лек автомобил в пернишкото с. Кралев дол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР в Перник.

Мъжът е добре познат на органите на реда. От полицията уточниха, че съпричастността му към възникналия инцидент е в процес на установяване. Има данни, че мужду него и потърпевшия е имало неуредени финансови взаимоотношения, съобщават още от пернишката полиция.

БТА припомня, че лекият автомобил горя в средата на тази седмица в с. Кралев дол. Превозното средство е собственост на 37-годишен столичанин. Пламъците са били потушени от него и съседите му до пристигането на противопожарните екипи. Колата е обгоряла частично в предната ѝ част.