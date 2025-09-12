Кирил Добрев: Илияна Йотова може да бъде следващия президент, ако има желание

Настоящият вицепрезидент Илияна Йотова бе номинирана още преди 10 г. за президент. Тя е приета и на изток, и на запад. Тя е човек човек, който може и да събира. Ако има желание, тя ще бъде следващия президент.

Това заяви в студиото на "Лице в лице" по bTV зам.-председателят на парламентарната група на БСП-ОЛ Кирил Добрев. Според него хора извън БСП биха се доверили на Йотова. Тя е емблематична лява фигура и успява да протяга ръка дори към либералното и дясното. Тя е човек приет на Запад, но няма и затворени врати на Изток", добави той.

Той обясни, че от 30 г. демокрация БСП е управлявала 20 г. "БСП ще има кандидат за президент. Процедурата стартира след 1 януари. Имена като Янаки Стоилов, Илияна Йотова и Крум Зарков са хора, които ще са номинирани. Знам кои хора се харесват за такава позиция. Предполагам всеки от управляващата коалиция ще има собствен кандидат. Президент ще е този, който умее да събира, а не този, който разделя", заяви Добрев.

Депутатът коментира и казуса с бития полицейски шеф. Като родител той осъди това, че кола с младежи се движи с голяма скорост в междублоково пространство. "Образно казано това са същите младежи, които преди 2 седмици влязоха в автобус и убиха лекар, преди 2 седмици в Разград младежи се забиха с кола и убиха трима. Като родител съм изпадал в такива ситуации и друг път, много ми се е искало да им взема ключовете", каза Добрев. И се възмути, че след полунощ в колата е имало непълнолетни. Като политик няма да толерирам безнаказаността и насилието и подобен тип поведение, каза той във връзка с бития полицейски началник.

"Когато има политическо насилие, осъждаме МВР и искаме оставка на министъра, когато има насилие над служител на МВР - пак му искаме оставката. Що си със шапка, що си без шапка", коментира Добрев. И добави - имаме арогантни младежи и човек, който е дръзнал да им направи забележка, имаме 4 задържани и един който бере душа.

"Преди 89-а сме си яли шамари, иска ми се да сме малко по-строги към децата, но живеем в други времена. Възпитанието вкъщи и в училище е по-важно от това да ядат шамари на пътя", каза още той.

Според него случаят в Русе е използван за политически цели и за подгряване на обществото за предстоящия вот на недоверие.

За разлика от другите вотове, този е около 80 стр. "Прилича на сводка, справка от "Гугъл" по тема обществени поръчки, завладяна държава, МВР. Но има нещо, което го различава - наистина има предложения как искащите вота биха направили ако управляват", каза Добрев.

И даде примери. "За върховенство на закона говори партия, която имаше премиер, който излъга за гражданството си. Имахме негов говорител, който фалшифицира подпис в Търговски регистър", каза Добрев.

Той призна, че БСП е загубила 80% от електората си през последните 5-6 г. , а той се опитва да налага нови хора и лица.

На въпрос трябва ли в управленското споразумение да се запише, че има 4 партии, Добрев попита кой е четвъртият. "Мога да дам различни примери, че четвъртият партньор е различен - например за имунитетите на депутатите от "Възраждане", за търговете в частните болници има други номинации", каза той.

"Важните решения минават с помощта на ДПС - НН, но никога до този момент от тяхна страна не е проявена претенция, на съветите за съвместно управление не присъстват техни представители", каза Добрев.