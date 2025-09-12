2 години и 4 месеца затвор за 35-годишен, отглеждал марихуана в Невестино

Две години и четири месеца затвор и глоба от 10 хиляди лева наложи съдът в Кюстендил за отглеждане и разпространение на марихуана.

Окръжният съд в Кюстендил призна М.Г. ( 35 г., неосъждан) за виновен в това, че от октомври 2024 до февруари 2025 г. в имот в с. Ваксево, община Невестино, е засял и отглеждал растения от рода на конопа, съобщиха от съда.

Става въпрос за 192 стръка канабис, с общо тегло 5690 грама, на обща стойност 113 800 лева. Съдът е постановил "лишаване от свобода" за срок от 2 години и 4 месеца и му е наложил глоба в размер на 10 000 лева.

Делото е гледано по реда на съкратеното съдебно следствие, а присъдата може да се обжалва и протестира пред Софийския апелативен съд, съобщава БТА.

През февруари в частен имот – сграда на бивша мандра с. Ваксево, община Кюстендил, бяха открити растения от рода на конопа. При извършеното претърсване беше иззета зелена маса с тегло 89 килограма. На място беше задържан М.Г., на 34 години, от Перник, като от полицията тогава обявиха, че се издирва и негов съучастник.