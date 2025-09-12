ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петима искат БНТ, сред тях Кошлуков и Милена Милот...

Зафиров: Държавата е длъжна да помогне с решаването на проблемите на малките населени места

Атанас Зафиров СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Българската държава е длъжна да помогне с решаването на проблемите на малките населени места. Това заяви Атанас Зафиров, заместник министър-председател по време на откриването на национален форум на тема: „Предизвикателства и възможности за развитие на малките населени места и тяхната роля в местната власт". Форумът се провежда в гр. Обзор под патронажа на Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ). Това съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. 

В словото си пред кметовете на малките населени места, Зафиров отбеляза, че през последните години, освен тенденция на обезлюдяване, има и обратен процес на завръщане на млади хора към села и по-малки градове. „Именно към тях трябва да се обърне властта и да им даде необходимите предпоставки, те да живеят добре и нормално, да създават своите семейства и бъдеще", заяви Зафиров.

По думите му само по този начин можем да съхраним българския дух. Вицепремиерът открои и предпоставките за завръщането на повече млади хора към малките населени места, а именно наличието на добра инфраструктура, детски градини, училища, достъп до здравеопазване. Според вицепремиера, ако бъдат решени тези проблеми, свързани с достъпа до тях, то страната ни би имала реален шанс да обърне негативния тренд на обезлюдяване.

Българската държава изцяло застава зад вашите искания и се надявам ръка за ръка със законодателната власт да започнем да решаваме натрупаните през годините проблеми, увери вицепремиерът Зафиров.

Пред журналисти той коментира, че темата за децентрализацията е възлова. Тя периодично се поставя на общественото внимание през годините, но за съжаление не е имало политическа воля този въпрос да бъде решен. Ние трябва поне да направим опит и да започнем да го решаваме, каза заместник министър-председателят Зафиров.

По думите му досега кметовете на малките населени места са били буквално с вързани ръце. Това е нещото, което те искат да променят, добави той и изтъкна, че в крайна сметка сегашното управление има за цел именно това, да служи на обикновените хора за решаването на проблемите им.

