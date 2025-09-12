80 служители на фирми и община "Марица" почистиха път за празника на Царацово (Снимки)

Надяваме се подобни акции да се превърнат в традиция, заяви кметът на селото Димитър Петров

Близо 80 служители на компании от промишлената зона и администрацията на община "Марица" почистиха пътя от прелеза до Голямоконарско шосе до разклона за Бенковски, който минава покрай Царацово. Те получиха чували и необходимата екипировка, както и инструкции за безопасност от кмета Димитър Петров, а екипи на МВР осигуриха контрол по време на работа, съобщиха от общината.

Мащабната доброволческа акция стартира подготовката за празника на Царацово "По терлици и шевици", който ще се проведе на 14 септември. В почистването се включи и първият екокамион на "Марица", закупен от българска компания.

Трасето с дължина около 2,5 км, преминаващо покрай входа на Царацово, е почистено от пластмасови и хартиени опаковки, както и от храсти. В края на акцията екокамионът извозил събраните отпадъци. В почистването се включи и първият екокамион на общината.

"С тази инициатива показваме, че когато общността, бизнесът и местната власт работят заедно, можем да постигнем реална промяна. Надяваме се подобни акции да се превърнат в традиция", коментира кметът Петров.

Инициативата ще бъде продължена и от жителите на Царацово, които желаят не само да облагородят пространствата, но и да се повиши ангажираността към опазване на околната среда.

"Инициативата на кметството беше първата демонстрация на новите екоавтомобили, закупени от общината в рамките на програмата за насърчаване на устойчиви практики и подобряване на чистотата в населените места. Електрокамионите ще се използват за събиране и извозване на отпадъците. Старанието на администрацията ни е с екообученията в учебните заведения, с разделното събиране на отпадъци и с въвеждането на електрически автомобили при сметопочистването да станем първата въглеродно-неутрална община в България", посочи от своя страна кметът на "Марица" Димитър Иванов. Той уточни, че закупените ековозила през следващите дни ще започнат да работят и във всички населени места на общината.