Заловиха мъжа, убил жена си в село Крайници и избягал

36-годишният Кирил Иванов, който е заподозрян в убийството на жена си, станало вчера в дупнишкото село Крайници, е заловен. Мъжът бил открит в покрайнините на село Дъбница край Гоце Делчев. Преди това той е откраднал ауди от района на Кюстендил и с него се придвижил до Дъбница. На влизане в селото, полицаи опитали да го спрат със стоп палка, но той продължил към дома си. Там оставил колата и хукнал да бяга в покрайнините. Един от униформените го настигнал. Малко преди да му сложи белезниците, Кирил се скрил в храсти, извадил нож и опитал да си пререже гърлото. Когато видял полицаите Кирил опитал да се самоубие като с нож се пробол в гърлото, но опита му останал неуспешен. След задържането му е отведен в болница, като лекари установили, че нараняванията не са сериозни и не представляват опасност за живота му.

Вчера около 4 и 30 сутринта в полицията бе получено съобщение за скандал между Кирил и жена му Селина в къщата им в село Крайници. Когато пристигнали униформените в постройката не открили никого, а на 500 м от нея намерили 25-годишната жена мъртва с прорезни рани. Убийството е станало след пореден скандал пред очите на трите им деца на възраст 5, 8 и 10 г. След жестокото престъпление Кирил избягал.

Кирил има братя в Дъбница, но семейството им преди повече от 10 г. се преселило от петричко в Дъбница и там си построили къщи.