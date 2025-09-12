Вижте седмичния отчет на Община Русе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ":

на 10 септември бяха извършени обработки срещу комари на територията на Русе;

по график бяха измити бул. „Гоце Делчев", ул. „Еленин връх", ул. „Гео Милев", ул. „Изола Планина", ул. „Даме Груев", ул. „Никола Вапцаров", ул. „Панайот Волов", ул. „Рила", ул. „Цар Асен", ул. „Васил Левски" и ул. „Иван Вазов" в село Просена;

окосени бяха тревни площи в района на ул. „Плиска", бул. „Липник", ул. „Юндола", ул. „Байкал", ул. „Захари Стоянов", бл. „1", бл. „2", бл. „3", бл. „4", бл. „Мимоза", бл. „Мая" и бл. „Габриела", блокове от „14" до „23" в кв. „Дружба" 3;

приключиха строително-ремонтните дейности на ул. „Булаир", паркингите и подходите, разположени между бл. „Чая" и бл. „Булаир" и бл. „Тополница" и бл. „Пирин" в кв. „Мидия – Енос", които включват:

земни работи - изкопи/ насипи и дейности по подобряване на земните основи на места;

полагане/заздравяване на основите от трошенокаменна фракция с различна зърнометрия;

изграждане на нови елементи – монтиране на нови бетонови бордюри, монтаж на водещи и ограничителни ивици;

повдигане на съществуващите ревизионни и дъждоотвеждащи шахти на ниво нова настилка с монтаж на нови капаци;

извършване на разлив с битумна емулсия за връзка с новите асфалтови пластове;

машинно и ръчно полагане на нови пластове от неплътен и плътен асфалтобетон;

ремонт на захранващата мрежа и поетапно подменяне на осветлението в района с премахване на старите осветителни тела и монтиране на нови LED осветители;

ремонт на стъпалата пред бл. „Пирин"; приключиха дейностите по цялостния ремонт на тротоара по ул. „Илинден" в кв. „Дружба" 3, южно от кръстовището с ул. „Н. Й. Вапцаров", при което бяха извършени следните работи:

демонтиране на старите улични бордюри и премахване на разрушената бетонова настилка;

полагане на нови бетонови бордюри и ограничителни ивици;

повдигане на улични дъждоотвеждащи и ревизионни шахти;

полагане на основа от трошено – каменна фракция;

въстановяване на уличната настилка пред новоизградените бордюри;

полагане на нова тротоарна асфалтова настилка.

извършен бе ремонт чрез студено изкърпване на компрометирани участъци по уличните мрежи на с. Червена вода, с. Семерджиево и с. Ново село;

извършени бяха локални ремонти /изкърпвания/ на единични разрушения с асфалтова смес на пътните настилки на места по общински път между разклона за с. Николово до Индустриален парк - Русе, ул. „Александър Хаджирусет", ул. „Проф. Михаил Арнаудов", ул. „Плиска", ул. „Търговска" и в околоблоковите пространства на бл. „48" и бл. „53" в кв. „Дружба" 3;

ремонтирани бяха разрушени дъждоотвеждащи и ревизионни шахти по бул. „Тутракан" и ул. „Цветница";

извършен бе ремонт на част от покрива на Детска ясла 16;

продължават дейностите по полагане на естествена каменна облицовка по бордовете на езерцето до чешмата „Черното момиче" в Лесопарк „Липник;

извършена бе подмяна на амортизирани осветителни тела с нови LED осветители по уличните мрежи на с. Ново село и с. Ястребово;

извършен бе ремонт, подмяна на неработещи осветители и възстановяване на неработещо улично осветление на участъци по бул. „България", алеи „Възраждане", ул. „Доростол", ул. „Княжевска" /включително и монтиране на нов стълб/, ул. „Мадарски конник", ул. „Славянска", ул. „Христо Г. Данов", ул. „Цветница" /включително и ремонт на захранваща мрежа/, както и по уличната мрежа на с. Николово;

извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на пл. „Свобода", в Парка на младежта /с подмяна на паркови осветители/ и в околоблоковото пространство на бл. „Чайка" в кв. „Здравец – Изток" /откъм ул. „Братислава"/;

монтирани бяха 3 нови и бяха възстановени 2 комплекта увредени пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

продължават дейностите по демонтиране на стари и монтиране на нови предпазни оградни пана в разделителната ивица на бул. „Цар Освободител" - в участъка между кръстовищата с ул. „Шипка" и кръгово кръстовище с бул. „Липник";

изработени бяха общо 10 нови светлоотразителни знака и указателни табели за вертикална пътна сигнализация;

извършен бе текущ ремонт и възстановяване на редовната работа на светофарните уредби на кръстовищата на ул. „Чипровци" с ул. „Тича", ул. „Николаевска" и ул. „Сент Уан" и бул. „Генерал Скобелев" с ул. „Борисова";

положена бе различна по вид пътна маркировка /напречна и надлъжна/ по бул. „Липник", ул. „Братислава", ул. „Котовск", ул. „Згориград" /на кръстовища с ул. „Петрохан" и ул. „Тича"/, на места с различен режим на паркиране на автомобили по ул. „Пенчо Славейков", както и на улици и кръстовища в близост до ОУ „Олимпи Панов", ОУ „Ангел Кънчев", ДГ „Незабравка", ОУ „Никола Обретенов" и РУ „Ангел Кънчев";

в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 8 кучета, осиновени – 4, и бе извършена ваксинация на 46 кучета. Направени бяха тестове за диагностика на кърлежо-преносими заболявания на 5 кучета. Върнати по места бяха 4 обработени безстопанствени кучета.

РЕСОР „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА":

изготвен бе сценарий за церемонията на 22 септември, с която ще бъдат отбелязани 117 г. от обявяването на Независимостта на България;

приети бяха отчети за завършили проектни дейности по Програма „Култура";

извършена бе подготовка на проектобюджета за ремонти на читалищата;

извършена бе логистична подкрепа за заснемането на филма „Вечерна сватба";

уточнена бе организацията на събитията от есенния календар - „София филм фест", церемония за връчване на Национална литературна награда „Елиас Канети" и „Есенни джаз вечери";

взето бе участие в семинар, организиран от Регионално експертно-консултантски и информационни центрове "Читалища" - Русе по отворени за финансиране програми;

подготвен бе договорът с „Информационно обслужване" за използването на електронни дневници в детските градини за учебната 2025/2026 г.;

извършена бе подготовка за подписването на договори с училищата на територията на община Русе за осигуряване на безплатен превоз на ученици;

предоставени бяха детските книги с приветствие от кмета Пенчо Милков на училищата, които ще посрещнат първокласници на първия учебен ден;

проведено бе съвещание с директорите на детски градини за началото на учебната година;

разпространени бяха формите на работа, които Общинският детски център за култура и изкуство предлага за творчески сезон 2025/2026 г. и записване на нови желаещи деца;

Детска вокална група „Слънце", Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Зорница" и Школата за народно пеене взеха участие в концертни програми на националната среща на Българския туристически съюз.

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ":

проектното предложение „Силистра, Горна Оряховица и Русе – интегрирано териториално развитие за устойчиво бъдеще", по процедура „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) – 2" от Програма „Регионално развитие" успешно премина административната оценка. Основната цел на концепцията е да насърчи териториално сближаване, социално включване и устойчиво развитие на общините Силистра, Горна Оряховица и Русе, чрез интегрирани инвестиции в социална, здравна, образователна, жилищна и градска инфраструктура. Водещ партньор е Община Силистра, а Община Русе и Община Горна Оряховица са партньори. Предвижда се в проекта Община Русе дареализира дейностите:

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина „Иглика" – Филиал на ул. „Видин" №11, гр. Русе, с идентификатор 63427.2.240";

„Обучения за повишаване на уменията и компетентностите на педагогическия персонал на филиала". В тази връзка на 17 септември от 14 ч. в зала 1 на Община Русе ще се проведе публично обсъждане на концепцията;

проведена бе викторина по проект на НЧ „Гоце Делчев" и с финансовата подкрепа на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух" и „Булмаркет Си Ен Джи". В събитието взеха участие на 170 души, като то бе водено от Гоце Великов – модератор на куиз формати с над 6 години опит. Въпросите поставиха акцент върху българската история, култура и общество;

издадени бяха 6 разрешителни за търговска дейност на открито върху терени общинска собственост, 8 обекта бяха категоризирани, подадени бяха 7 нови заявления за категоризация, има една промяна в обстоятелствата и една регистрация. Подготвени бяха договори за отдаване под наем на имоти частна и публична общинска собственост за срок от 5 години на два вендинг автомата, склад, офис, ателие за художествена дейност.

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

продължава благоустрояването на бл. „Иван Дечев", бл. „Елба" и бл. „Гребенец планина";

продължава основният ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Отец Паисий";

продължава изграждането на спортна зала и нов учебен корпус в СУ „Васил Левски";

продължават реставрацията и консервацията на корпуси „А", „К" и „Л" на Доходното здание;

продължава изпълнението на повдигнато кръстовище при бул. „Цар Освободител" и ул. „Александровска" при Централни хали;

продължава основният ремонт и реконструкция на Дом за стари хора ,,Възраждане" и привеждането му в съответствие с функционалните изисквания по отношение на услугата ,,Резидентна грижа за лица в надтрудоспособна възраст без увреждания";

продължава ремонтът на общежитието към ПГСС „Ангел Кънчев" - Образцов Чифлик" - демонтирани бяха старите ламаринени обшивки, олуците и водосточните тръби и старата хидроизолация на покрива;

извършени бяха 7 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи.

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ":

на 9 септември бяха обявени свободните места за прием в детски ясли;

получени бяха 40 месечни технически и финансови отчети от социалните

услуги;

извършени бяха 25 проверки на потребители по процедура „Иновативни здравно –

социални услуги" и бяха приети 4 нови заявления за кандидат-потребители на услугата;

обявен бе конкурс за възлагане предоставянето на социалната услуга „Център за

социална рехабилитация и интеграция" за деца;

консултирани бяха 18 човека, подадени бяха 9 нови заявления за кандидатстване и бяха извършени 9 домашни посещения на потребителите на социална услуга „Асистентска подкрепа";

консултирани бяха 45 лица, приети бяха 26 заявления на кандидат-потребители и бяха извършени 43 проверки за включване в Механизъм „Лична помощ";

консултирани бяха 6 родители на новородени деца по Правилника за реда и условията за осъществяване на мерки за насърчаване на раждаемостта и подкрепа отглеждането на деца в община Русе;

консултирани са 4 семейства за реда за подаване на документи по програма „Асистирана репродукция";

проведена бе работна среща с медицинските специалисти от здравни кабинети на общински детски градини и училища, във връзка със започването на новата учебна година;

във връзка с дейностите по програмата „Спорт за свободен живот", бяха проведени три спортни тренировки с 30 деца от Комплекса за социални услуги за деца и семейства, доброволци на Превантивно-информационния център и Общинския младежки дом и деца с увреждания. Проведени бяха и беседи с участниците на теми „Спортът и щастието – пътуване към себе си" и „Емоционална интелигентност";

екипът за ранно детско развитие взе участие в отворените врати по график в детски ясли в Русе. Консултирани бяха родители на вече постъпили деца в детските ясли, както и на такива, на които предстои да вземат решение кога и къде да бъдат записани. Дадени бяха основни психологически, социални, кинезитерапевтични, ерготерапевтични, логопедични насоки за подготовка и улесняване на адаптационния период;

екипът за ранно детско развитие се включи в една проведена родителска среща в Детска ясла 12 с цел представяне на дейността сред родителската общност, както и заявяване на подкрепа с насоки и консултации по теми, свързани с адаптационния период в детската ясла;

издадени бяха 24 карти за безплатно паркиране на хора с трайни увреждания.

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ":

проведено бе Балканското първенство по шинкиокушин;

извършени бяха дейности по разпределение на средствата за подпомагане на индивидуалните спортове в Русе;

продължават дейностите по рисуването на тематични картини на фасадата на хостела в Общинската гребна база в Лесопарк „Липник";

извършено бе реновиране на съществуващата водна платформа в Лесопарк „Липник";

на 6 септември младежите от ФТС „Зора", МС „Екстрийм" и XIII Младежки гвардейски отряд взеха участие в тържествените чествания на Деня на съединението – 6 септември.