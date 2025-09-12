ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петима искат БНТ, сред тях Кошлуков и Милена Милот...

И третият от замесените в боя с русенския шеф на полицията под домашен арест

Дима Максимова

Виктор Иванов Снимка: "Русе Медия"

И третият от замесените в боя с шефа на ОДМВР Русе ще е под домашен арест. Мярката на 19-годишния Виктор Иванов също ще се следи с електронна гривна.

Вече над 8 часа апелативният съд ревизира първоначалните мерки "задържане под стража" за младежите, обвинени в едро хулиганство, а двама от тях и за тежка телесна повреда на старши комисар Николай Кожухаров. В момента тричленният състав решава дали да открие последното дело на 15-годишния Станислав Александров. Според показанията на комисар Кожухаров, части от които станаха публични в съдебната зала, именно той е нанесъл два удара в гръб на полицая. Тъй като е непълнолетен, заседанието трябваше да е закрито, но адвокатът му Методи Лалов настоя за публичност. Той е направил и предварителни искания да се осигури техническа възможност за възпроизвеждане на видеозаписа от боя, звукозапис на заседанието, както и отвод на съдебния състав.

