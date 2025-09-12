Виртуозен концерт, посветен на Йохан Щраус-син, зарадва пътниците на летище "Васил Левски" - София (Видео)

Пътниците на летище "Васил Левски" - София бяха приятно изненадани с най-обичаните творби на Йохан Щраус-син в петък. Откъси от „На хубавия син Дунав", "Императорски валс" „Трич-Трач" и други бяха изпълнени на живо за радост на заминаващите пътници на Терминал 2.

Концертът е посветен на 200-годишнината от рождението на Йохан Щраус-син и се състоя в новата зона за храни и напитки.

„Йохан Щраус II е не само символ на Виена и Австрия, но и на световното музикално наследство. С този концерт желаем да отдадем почит на неговото вечно творчество и да подчертаем силните културни връзки между България и Австрия", съобщиха от столичното летище, организатор на проявата.

Виртуозните изпълнения бяха от секстет "Камерата Булгарика".

Концертът бе открит от Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на „СОФ Кънект", оператор на столичното летище. Той отбеляза, че Виена е една от най-честите дестинации на пътниците от аеропорта, както и една от най-важните връзки за прекачване на полети. На концерта присъства също Антония Бийрбаумер, заместник-ръководител на дипломатическата мисия на Австрия в България и директор на Австрийския културен форум.

Сред слушателите бяха директорът на Софийската филхармония Найден Тодоров и евродепутатът Андрей Новаков.