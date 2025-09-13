ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кръстовден е! Вижте кои са имениците днес

Времето София 16° / 16°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21284803 www.24chasa.bg

Поне 900 лв. или 450 евро излиза ученикът тази година

Петя Минкова

5144
Това са приблизителните разходи за старта на учебната година.

Раниците, които са достатъчно здрави, за да издържат натоварванията през годината, започват от 50-60 лв., но моделите с повече екстри са в диапазона 100-120 лв. Разбира се, има и нискобюджетни варианти, които са около 20-30 лв., но ако детето носи всичко необходимо, те едва ли ще оцелеят през първия срок.

Красивите 100-странични тетрадки за деца от пети клас нагоре с широки редове и твърди корици, заедно с любимите им причудливи химикалки, тънкописци, гуми, коректори, различни бои за рисуване, блокчета и моливи излизат около 250 лв.

За учениците между първи и четвърти клас тетрадките са доста по-евтини.

Но и малките, както и големите, държат да имат качествените несесери, в които да държат всичко необходимо и стойността им е между 29 и 40 лв.

Маратонките за часовете по физическо според част от децата трябва да са в диапазона между 20 и 30 лв. Мнозина смятат, че е добре да са безлични, защото може да бъдат откраднати. Затова се взимат два чифта за всеки случай.

Необходими са обаче още два чифта маратонки - едните евтини за дните, когато децата имат физическо и могат да изчезнат в съблекалните, а другите "официални".

С много обикаляне могат да се намерят маркови в диапазона 60-90 лв., а по-новите модели са около и над 100 лв.

Есенните якета са около 50-60 лв., но има и много по-скъпи.

За клинове, панталони, блузи, суитшърти, които ще са достатъчни за месеците преди зимата, цената е около 500 лв., и то само ако се пазарува в магазини с намаления.

Така в зависимост от изхода от титаничния сблъсък между родител и дете сметката набъбва до 900 лв., или около 450 евро.

Това са приблизителните разходи за старта на учебната година.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Образование

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Красимир Вълчев: Когато стават по-късно, децата учат по-добре. Това е пътят - с дострояване на училища