Поне 900 лв. или 450 евро излиза ученикът тази година

Раниците, които са достатъчно здрави, за да издържат натоварванията през годината, започват от 50-60 лв., но моделите с повече екстри са в диапазона 100-120 лв. Разбира се, има и нискобюджетни варианти, които са около 20-30 лв., но ако детето носи всичко необходимо, те едва ли ще оцелеят през първия срок.

Красивите 100-странични тетрадки за деца от пети клас нагоре с широки редове и твърди корици, заедно с любимите им причудливи химикалки, тънкописци, гуми, коректори, различни бои за рисуване, блокчета и моливи излизат около 250 лв.

За учениците между първи и четвърти клас тетрадките са доста по-евтини.

Но и малките, както и големите, държат да имат качествените несесери, в които да държат всичко необходимо и стойността им е между 29 и 40 лв.

Маратонките за часовете по физическо според част от децата трябва да са в диапазона между 20 и 30 лв. Мнозина смятат, че е добре да са безлични, защото може да бъдат откраднати. Затова се взимат два чифта за всеки случай.

Необходими са обаче още два чифта маратонки - едните евтини за дните, когато децата имат физическо и могат да изчезнат в съблекалните, а другите "официални".

С много обикаляне могат да се намерят маркови в диапазона 60-90 лв., а по-новите модели са около и над 100 лв.

Есенните якета са около 50-60 лв., но има и много по-скъпи.

За клинове, панталони, блузи, суитшърти, които ще са достатъчни за месеците преди зимата, цената е около 500 лв., и то само ако се пазарува в магазини с намаления.

Така в зависимост от изхода от титаничния сблъсък между родител и дете сметката набъбва до 900 лв., или около 450 евро.