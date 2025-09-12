Хванаха 21 пияни и 2 дрогирани зад волана през изминалия ден

В рамките на изминалия ден са установени общо 21 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 10 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 11 - с над 1,2 на 1000, няма отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират двама, трима са отказали тестване, съобщиха от МВР.

13 208 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата. Извършен е контрол на 15 527 водачи и пътници. Съставени са 3088 фиша и 1003 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.