Полицията иска повече права срещу “локалите” побойници - закон на 67 г. им връзвал ръцете (Обзор)

Иначе МВР знае поименно 70-80% от непълнолетните в София, които извършват престъпления

Кварталните побойници, които днес наричат “локали”, са сред причините да се пише нов закон срещу детската престъпност.

У нас действа приетият преди 67 години Закон за борба с противообщественитепрояви на малолетните и непълнолетни, който е тотално остарял. Затова и група от различни ведомства подготвя изцяло нов, след като и правосъдният министър Георги Георгиев обяви темата за свой приоритет.

Служителите на МВР се оказват с “вързани ръце”. Законът е приет в средата на миналия век - 1958-а. Не отговаря на съвременните реалности и рисковете на модерното време за децата и младите. На МВР са необходими повече и по-адекватни законодателни иструменти, за да действа по-ефективно, както пригрупите, т.нар. локални, така и на детската престъпност, обясни вътрешният министър в парламента в петък. Така Даниел Митов отговори на Елисавета Белобрадова от ДБ за нападенията от групи младежи. Сходна теза той защити в парламента и преди няколко месеца, когато непълнолетен бе нападнат в столичното метро.

Министърът поиска повече права за МВР, защото единственото, което законът дава право на полицаите, е да идентифицират и наблюдават непълнолетните побойници. По остарелия закон мерките се налагат от местните комисии за борба с противообществените прояви. Иначе на полицията в София били известни 70-80% от непълнолетните, извършващи престъпления.

Според Митов постоянната употреба на термина “локали” или “локални” обаче провокира мода за подражание, а самото понятие няма правна дефиниция и не е нормативно установено в българското законодателство.

Близо 1/3 от проверените в столицата през последните три месеца над 10 496 лица за противодействие на престъпността, са непълнолетни. В 33 от 37 нападения от младежи в София извършителите са установени и задържани, а детска педагогическа стая работи с тях и родителите им.

За прилагане на наказателното право е недопустимо да се използват неясни, емоционално натоварени или улични термини като “локални”, за да се изведе вина или обществена опасност, каза Митов и предупреди, че всеки случай трябва да се разглежда индивидуално. През май министърът анонсира идеята за новия закон с акцент превенцията, а не наказанията.