И бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов и експертът Рафаилов остават в ареста

Два часа, след като кметът на Варна Благомир Коцев беше оставен в ареста, същото сполетя и бившия зам.-кмет на София Никола Барбутов и експерта Петър Рафаилов.

Бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов и експерта Петър Рафаилов са обвинени като част от престъпна група, създадена с цел да прави престъпления по служба, корупция и пране на пари. Според прокуратурата Барбутов натискал кметовете на "Люлин" и "Младост" да назначат експерти, които да изготвят документи за обществени поръчки, които да спечелят определени фирми. Петър Рафаилов пък му бил помагач, твърди държавното обвинение.

Докато съдия Александра Йорданова четеше определението, под прозорците на зала 10 в Съдебната палата, които са към бул. "Витоша" започна протестът на "Продължаваме промяната". Знакови лица на партията Николай Денков, Лена Бориславова, Кирил Петков и Михал Камбарев бяха в залата. Те лично проследиха, както тази мярка, така и на кмета на Варна.

"Според съда обоснованото предположение за престъпление не е разколебано", обяви съдия Йорданова. Тя каза, че то се покривало от показанията на свидетелите включително двамата районни кметове.

През последните дни били направени допълнителни разпити. Районният кмет на "Люлин" Тодоров бил разпитан пак на 1 септември и пак казал, че Барбутов го викал и му казал че трябва да се подпомогнат определени фирми, които пък после да помагат на "Промяната".

За това съдът смята, че не се налага промяна на мярката за неотклонение. Не е събрано нищо което да разколебава обоснованото предположение, каза съдия Йорданова. Тя заяви още, че е налице и предпоставката, че може да бъде извършено и друго престъпление. Няма опасност те да се укрият.

Според съда срока на задържане е нормален и е в рамките на закона.

Извън залата представителите на прокуратурата коментираха, че няма никакво забавяне по внасянето на искането за мярката за неотклонение. Тя била внесена веднага в съда, щом е постъпила, но се наложило да се разпитват свидетели и правят експертизи.

Според адвокат Ина Лулчева, която защитава Барбутов най-тревожното по това дело било, че прокуратурата отказва да разследва Комисията за противодействие на корупцията, която карала свидетелка да лъжесвидетелства.