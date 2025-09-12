ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Петима искат БНТ, сред тях Кошлуков и Милена Милот...

Времето София 28° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21284956 www.24chasa.bg

Оперират заловения мъж, заподозрян в убийството на жена си в село Крайници

Тони Маскръчка

1436
Лекар Снимка: Pixabay

 Заловеният този следобед 36-годишен Кирил Иванов край гоцеделчевскто село Дъбница в момента е в операционна зала на МБАЛ "Иван Скендеров" в Гоце Делчев, съобщи директорът на здравното заведение д-р Петър Филибев.

Иванов бе задържан, след като се укри повече от денонощие. Хванат бе край селото, като малко преди да щракнат белезниците около ръцете му е направил опит да се самоубие като си пробол гърлото с нож. Раната е сериозна и се налага операция, която колегите в момента извършват, обясни д-р Филибев, но не се ангажира с прогнози за възстановяването на пациента. 

Сигнал за скандал между Кирил и жена му бил получен вчера в полицията около 4 и 30 сутринта. Когато пристигнали униформените до дома им не открили никого, а на 500 м от къщата намерили 25-годишната жена мъртва с прорезни рани. Убийството е станало след пореден скандал пред очите на трите им деца на възраст 5, 8 и 10 г. След жестокото престъпление Кирил избягал.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Лекар Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Путин опита да хапе Полша, но може да стигне и до Варна (Видео)