Оперират заловения мъж, заподозрян в убийството на жена си в село Крайници

Заловеният този следобед 36-годишен Кирил Иванов край гоцеделчевскто село Дъбница в момента е в операционна зала на МБАЛ "Иван Скендеров" в Гоце Делчев, съобщи директорът на здравното заведение д-р Петър Филибев.

Иванов бе задържан, след като се укри повече от денонощие. Хванат бе край селото, като малко преди да щракнат белезниците около ръцете му е направил опит да се самоубие като си пробол гърлото с нож. Раната е сериозна и се налага операция, която колегите в момента извършват, обясни д-р Филибев, но не се ангажира с прогнози за възстановяването на пациента.

Сигнал за скандал между Кирил и жена му бил получен вчера в полицията около 4 и 30 сутринта. Когато пристигнали униформените до дома им не открили никого, а на 500 м от къщата намерили 25-годишната жена мъртва с прорезни рани. Убийството е станало след пореден скандал пред очите на трите им деца на възраст 5, 8 и 10 г. След жестокото престъпление Кирил избягал.