Пуснаха от ареста и 15-годишния от побоя над Кожухаров, остава под надзор

Прокурори и адвокати спорят кое от добрите момчета ритало комисар Кожухаров в гръб

Мярката на Станислав се гледа до близо 23 ч. в петък

Апелативния съд във Велико Търново пусна от ареста и наложи надзор от инспектор на Детска педагогическа стая на непълнолетния Станислав, един от четиримата обвинени за побоя над полицейския шеф Николай Кожухаров.

"Моят клиент не е обвиняем, прокуратурата извършва огромна манипулация и длъжностно престъпление". Това заяви сензационно в съдебната зала адвокат Методи Лалов, който представлява 15-годишния Станислав Александров, сочен за човекът, нанесъл тежките удари на полицейския шеф Николай Кожухаров в Русе. Бившият шеф на СРС дори бе разпечатал на плакат постановлението за привличане, с което на 15-годишния самбист е наложена мярка за неотклонение, но с името на Жулиен Кязъмов.

"Боже мой, пропуснали да обвинят момчето, обаче го задържали до 48 часа, предали го на първоинстанционния съд, който без да коментира го задържал", възкликна той в почти едночасова пледоария.

Другото му възражение бе, че в залата, въпреки изричното му искане, не бяха изгледани четирите видеа, запечатали инцидента, а се предоставят отделни кадри в протокол от видеотехническа експертиза. Лалов обяви, че това е длъжностно престъпление, защото от обвинението са длъжни да представят всички доказателства на страните. Решен е, да сезира прокуратурата, макар да е сигурен, че тя няма да разследва себе си.

"На прокуратурата да им снимат заплатите и този месец да си ги получат на снимка", възропта Методи Лалов в съда. Още груби грешки бяха във фокуса на разбора му - "протоколът от разпита на Николай Кожухаров, който е ново доказателство, е с дата 10.10, т.е. гледат някъде в бъдещето".

8 секунди, толкова продължил физическият сблъсък с полицейския шеф и приятеля му и не било "непровокирана агресия", а неизбежна самоотбрана, при агресията от Георги Димитров. Той посочи, че Станислав е попаднал неволно в инцидент, не е бягал, а само се е прибрал вкъщи, притеснен, защото по-големите от компанията му казали, че няма години да е навън в 12 ч.

Според Лалов младежът трябва да бъде освободен без никаква мярка, защото практически не е обвиняем.

Прокуратурата обаче посочи, че Станислав сам се е хвалил, че е, ударил лошо полицая. Изтъкнато бе и че бойното самбо, което тренирал тийнейджърът, не било безобиден спорт, а "обезвреждане на противника чрез нарушаване на неговия телесен интегритет". "Станислав не зачитал учителски авторитети, при забележки демонстрирал неуважение, не изпълнявал и бил агресивен", се казва в характеристика изготвена от инспектор от детска педагогическа стая. Той обаче не е наказван в училище и няма противообществени прояви.

"Получих два удара и до мен беше лицето, което се возеше на предната седалка."

Това е заявил в разпита директорът на МВР в Русе главен комисар Николай Кожухаров, който бе пребит на пътя от четирима младежи.

По-рано в петък Апелативният съд във Велико Търново освободи под домашен арест с електронни гривни, докато тече разследването, трима от обвинените за побоя - Жулиен Кязъмов, Кирил Гочев и Виктор Иванов. Според обвинението Жулиен Кязъмов и непълнолетният Станислав Александров са нанасяли ударите по Кожухаров, а приятелите им Кирил и Виктор, са с обвинения и за хулиганство.

Кой обаче е бил на предната седалка, за когото говори Кожухаров, спориха прокуратура и защита в съда.

Според държавното обвинение Жулиен Кязъмов има водеща роля в конфликта и той е ритал в гърба полицая. Това пишело и в протокол от видеотехническа експертиза. ЖУЛИЕН КЯЗЪМОВ Снимки: Авторът

Адвокатът на Жулиен Станислав Иванов твърди, че той се возил отзад, а 15-годишният самбист Станислав е бил агресорът, налетял на комисаря. Защитникът се позова на показанията на Виктор Иванов.

Според Станислав Иванов по делото няма приложени записи от бодикамери, нито от колата на Пътна полиция, която също е оборудвана с видеорегистратор.

В петък съдът освободи първо Жулиен, защото бил добър характер, без криминални деяния, продължавал да учи.

След Жулиен към дома си в Русе потегли и шофьорът на автомобила Кирил Гочев, на когото съседът на Николай Кожухаров направил забележка.

Гочев е отказал да предаде телефона си. Кадри от камери на улицата обаче показвали категорично, че точно Кирил първи е опитал да нанесе удар на опонента си през отворения прозорец. КИРИЛ ГОЧЕВ

Протяга се силует, съседът се дръпва рязко назад, след което ръката се прибира и после пак се протяга ръка, категорични са от прокуратурата. На Кирил са и думите:

"Не ме интересува, имам право на лично пространство", когато главен комисар Кожухаров се е легитимирал като полицай.

Според адвоката на Гочев основна вина за ескалацията на конфликта имал всъщност съседа на полицая Георги Димитров, който иззел правомощията на държавен орган, застанал на пътя, спрял колата и започнал да държи сметка кой как шофира. Дори ударил шамар на Кирил. Тогава Гочев махнал с лявата ръка, за да го отстрани. После го блъснал с вратата на колата, излезли и останалите от автомобила.

"Късно са разбрали, че Кожухаров е полицейски служител. Никой не е имал намерението или желанието да наранява когото и да било", обяви адвокатът на Гочев и допълни, че клиентът му не е карал с висока скорост, а паркиран трактор ограничил видимостта на шофьора, затова той е слаломирал между колите.

Трети с гривна си тръгна Виктор Иванов. Мярката на Станислав се гледа до близо 23 ч. в петък.