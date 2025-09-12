След 75 г. отново историческа правда! Върнаха оригиналните плочи на “Св. Ал. Невски” (Обзор)

Една от идеите е да се поставят отново на фасадата на патриаршеската катедрала

Две паметни плочи, откъртени преди 75 години от църквата “Св. Александър Невски”, а сега реставрирани и върнати там, събраха на едно място цар Симеон II и патриарх Даниил. Двамата заедно с политици, общественици и десетки гости на столицата присъстваха на полагането им до южната част на олтара в патриаршеската катедрала.

По този повод българският патриарх Даниил отслужи църковния ритуал “Чин обновления”, с който на практика освещава отново паметните плочи.

Поуката от днешния ден е, че отрицанието на миналото, нихилизмът, отричането на своите предци води до разруха, до духовно опустошение, обърна се към гостите патриарх Даниил.

Ако ние не гледаме с благодарност на всички онези, от които сме произлезли, каквито и да са те, дори хора, които не са успявали по един или друг начин да проявяват в максимална степен Божия образ, който Господ е вложил в нас,

отричайки миналото, ние отричаме самите себе си

Отричайки техния принос за нашия живот, за добро или за лошо, ние отричаме самите себе си и започваме да живеем с едни илюзии. Историята показва, че този път не води до никъде, каза още главата на Българската православна църква.

Цар Симеон II заяви, че това е част от нашата история независимо от политическите предпочитания.

Често давам пример с Франция - страна, която е преминала през толкова различни политически режими и от всеки един е запазила нещо. И с това се гради не само величието на една нация, но същевременно и самочувствието на хората, обърна се той към присъстващите. Сред тях беше и внукът му и пазител на короната Борис, както и бивши народни представители от НДСВ, настоящите депутати Йордан Цонев от ДПС - НН, Атанас Атанасов от БСП, лидерът на АБВ Румен Петков и други.

Царят благодари на организаторите за инициативата и на всички дарители. Патриархът също го направи, като се обърна специално към Мълвина Господинова - автора на инициативата за възстановяването на реликвите. Поздрави също и Динко Динев, който чрез фондацията “Българска памет – Братя Диневи” е един от основните дарители за реставрирането на двете паметни плочи.

Другите дарения бяха от страна на фондация “Дометиан, Митрополит Видински”, Миглена Тачева – министър на правосъдието (2007–2009 г.), доц. Пламен Славов, духовници и миряни от различни краища на страната.

Паметните плочи са били поставени от двете страни на централния вход на катедралата преди предвиденото тържествено освещаване на храма на 2 август 1912 г. Чрез тях се отдава почит на решението на Първото народно събрание в Търново през 1879 г. в София да бъде построен храм с името на свети Александър Невски по повод Освобождението на България и на възстановяването на независимото Българско царство при цар Фердинанд през 1908 г.

През 1950 г. са свалени от фасадата на храма

и заменени с други с надписи, съобразени с идеологията на новата власт след 9 септември 1944 г. В тях например отсъстват имената на Александър Батенберг, император Александър II и цар Фердинанд, а текстът за независимостта на България през 1908 г. липсва. Възможно е оригиналните плочи отново да бъдат поставени на фасадата на патриаршеската катедрала, като едната да бъде на южния, а другата - на северния ѝ вход. Поне това е една от идеите за новото им местоположение, разказаха пред “24 часа” запознати с църковните дела. Има вариант плочите да бъдат върнати на старите им места, като заместят сегашните, или да останат вътре в храма.

След тържеството патриархът прие гостите и част от дарителите на разговор. Там с царя обсъждаха миналото на страната ни, вероучението и как се възпитава младото поколение.