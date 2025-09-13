Турбулентна зона за първи път между първокласник и абитуриент

716 000 влизат в училище - малките, родени с екран, пропуснали детска градина заради ковид, а големите май по-толерантни и дисциплинирани от тях

Над 716 000 деца влизат в клас на 15 септември. Две поколения, но може би най-разноликите 12 випуска под покрива на българското училище.

Първокласниците са основно родени през 2018 г. Те са от поколението Алфа. А дванадесетокласниците - родени през 2007 г., от поколението Z.

Но психолозите казват, че сегашното технологично време прави огромно разслоение и културни различия дори в рамките на едно поколение. През 2007 г., когато са родени дванадесетокласниците, фейсбук едва прохождаше, смартфонът бе чисто нов продукт, току-що анонсиран от Стив Джобс. А изкуственият интелект бе абстрактно понятие от научната фантастика.

Сега децата се раждат едва ли не със свързан в мрежа екран в ръка. А само преди 4-5 години

думата “инфлуенсър” не говореше на никого нищо

Детският психолог Димитрина Проданова, майка на двама синове, потвърждава, че сегашните първокласници са много по-дигитализирани - те са деца на поколение родители, което изповядва либералното възпитание.

Затова тези деца имат по-малко усещане за граници, за респект от авторитети. Масово, ако ги обидят, връщат с обида. Заслужил си го е, обиди ме, нормално е да му го върна - така разсъждават. При абитуриентите обаче все още има респект от авторитети.

Има промяна и в поколенията родители. Тези на малките ученици са склонни в крайност да защитават позицията на детето си и така създават дистанция между себе си и учителите. Затова трябва промяна в начина на мислене на възрастните, казва психоложката.

Всъщност новите родители - на 3-4-годишните, осъзнават, че възпитанието, в което детето се поставя на върха на пирамидата, е неефективно. Има любов към него, но има последствия, когато детето прави грешки. Децата искат да им очертаят границите и стават по-спокойни, когато ги има, казва Димитрина Проданова.

Тези деца преминаха през различни предизвикателства, обяснява тя.

Ковидът засегна най-малките, като им

отне шанса за по-добра социализация,

защото имаше период на стоене вкъщи. А когато се ходи в детската градина от 3 до 7 г., в първи клас децата вече са подготвени за отделянето от къщи и общуването в организирани групи.

По-интровертните тийнейджъри нямаха проблем с обучението в ковид. Но някои от екстровертните буквално се сринаха в този период на изолация.

Малките алфи се учат от джензитата - това е, казва Красен Фердинандов, психолог в Софийската математическа гимназия. Но модите, които се менят много по-бързо, отколкото генерациите - на една-две години, те са важни.

При джензи най-особеното е, че вътрешно

са много по-различни, в зависимост от модите,

които следват, отколкото ако ги сравняваме с други поколения. Ако вземем като пример девойка на 18 г. и младеж на 21 г. от генерацията Z, разликата между тях може да е много по-голяма, отколкото между джензи на границата с алфа, да речем. По тази логика най-възрастните представители на поколението Z повече приличат на милениалите.

Колкото до най-малките - алфите, те гледат да копират от 15-16-годишните, а като станат на тяхната възраст, започват да измислят своите трендове.

Важна особеност е, че модите започват да се сменят прекалено бързо. Алвин Тофлър Алвин го е обяснил преди 50 години - с шок от бъдещето, казва Фердинандов.

В училището винаги е имало по няколко поколения - така е още от Аристотел, напомня пък известният психолог Пламен Димитров. Според него има смисъл в българската образователна система да бъде привнесен опит от британската. Там много отдавна има една цяла организация

“По-голям брат, по-голяма сестра”,

в която по-големите учат по-малките. Тази практика впрочем я имаше и при социализма - комсомолците учеха пионерите, пионерите - чавдарчетата. В различните исторически времена на тези начини на взаимодействие между едните и другите им слагат различни етикети, но общият принцип е най-важен - това си е ваимнообучителна метода, известна от миналото. Произтича от един психологически закон, който се нарича Закон на близкото развитие. Означава, че тия, които са малко по-напред - по-голяма сестра, брат, могат да оказват много по-конструктивно влияние върху развитието и напредъка на другите след тях, защото там действат естествени процеси на повлияване и помощ.

Дори родителите и учителите с много опит не могат да постигнат това въздействие. Знаем го и от семейството - вижда се дори, когато децата играят, казва психологът.

Освен че са разнолика “кохорта”, за учениците предстоят сериозни промени. Те се вълнуват най-много от забраната за ползване на мобилни телефони, но се задават и други дългосрочни реформи.