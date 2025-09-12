Още един зам.-кмет с показания срещу Коцев, и други бизнесмени освен Пламенка твърдят, че плащали подкупи (Обзор)

Кметът на Варна остава в ареста, решиха магистратите

Това е безобразно дело, тръгваме по пътя на Грузия и политическите затворници, обяви Кирил Петков

Още един заместник на Благомир Коцев е дал показания по разследването срещу него, както и бизнесмени, които твърдят, че са плащали подкупи. това стана ясно в петък, когато Софийският градски съд отказа да освободи кмета на Варна, който е в ареста от 2 месеца.

Показания срещу него дадоха бизнесдамата Пламенка Димитрова, която загубила обществена поръчка, защото не платила процент от сумата, както и зам.-кметът Диан Иванов, който после оттегли показанията си, защото били дадени под натиск. Иванов напусна поста си през май, два месеца преди Коцев да бъде задържан. На 29 август напусна още един зам.-кмет - Христо Рафаилов. Той също е разпитан от разследващите от Комисията за противодействие на корупцията. На заседанието бяха цитирани само думите му, че Коцев често провеждал срещи в заведения, а разговорите с бизнесмени били на отделна маса.

Съдия Захариева цитира показания на Пламенка Димитрова и още няколко души.

Бизнесдамата с договорите за кетъринг в детските градини е разпитвана неколкократно и всеки път представя една и съща хронология. Първо е общувала със съветника Каталиев, той я питал дали ще участва в поръчката за храна. После разбрала, че друга фирма е спечелила. На събитие се видяла с Коцев и го помолила да не й вземат целия бизнес.

Коцев обяснил, че собственикът на тази фирма Ангел Дерменджиев е важен за партията, защото осигурявал гласове. След това Пламенка и Коцев имали нов разговор в заведението на Ангел Дерменджиев.

Според съда показанията на Пламенка се подкрепят и от други доказателства, включително разпит на служители в общината.

Местният бизнесмен Тервел Георгиев пък разказал за друг случай - сътрудничката на кмета Антоанета Петрова му казала, че Коцев иска 60 бона от новата валута.

Друг свидетел твърди, че дал 10 хил. лв. за разрешително. Съдът посочи, че и без тях казаното от другите свидетели е достатъчно за обоснованото предположение, че Коцев има отношение към корупционна схема. Протестът след решенията на съда

Според съдия Ани Захариева има опасност от извършване на престъпление, защото Коцев продължава да е кмет на Варна.

“Пламенка Димитрова няколко пъти искаше среща с мен, но аз отказах. Не съм искал подкуп”, каза Коцев. Другите свидетели искали нещо от общината - като промяна на улица заради блока му. Разпитана била и служителка, която била преместена в друга дирекция, защото не се справяла с работата.

“Варненци очакват да видят своя кмет на работното му място”, завърши Коцев.

Според адвокат Ина Лулчева на мярката за неотклонение съдът е иззел функциите на прокуратурата, която не била убедителна в тезата си.

Лулчева е категорична, че Коцев бил държан в ареста, за да не бъде кмет.

След заседанието прокурор Велислава Патаринска обяви, че се проверява дали върху Диан Иванов е оказван натиск. Тя не изключи и той да стане обвиняем.

В петък Коцев беше подкрепен от роднини и съпартийци в съдебната зала.

“Днес беше изгорена последната надежда, че живеем в правова държава. Съдията свърши работата на прокуратурата, която беше неподготвена. Безобразно дело, възмутен съм. Апелирам към всички свободни българи да излязат на площада. Влизаме в пътя на Грузия и на политическите затворници”, заяви след заседанието Кирил Петков, а партията му организира протест пред Съдебната палата още същата вечер. Кирил Петков за пореден път подкрепи Коцев лично и свика пореден протест след края на заседанието.

Според него всичко по това дело е “една жена каза”. Затова бил спокоен. На заседанието стана ясно, че няма данни за участие на лице с имунитет в корупционната схема. Заради депутата, който Пламенка Димитрова посочи като Асен Василев, делото дойде в София. Василев поиска тя да бъде разследвана, но районната прокуратура във Варна е отказала.

Два часа след като кметът на Варна Благомир Коцев беше оставен в ареста, същото решение на съда чуха и бившият зам.-кмет на София Никола Барбутов и експертът Петър Рафаилов. Те са задържани с обвинения за престъпна група, създадена с цел да извършва престъпления по служба, корупция и пране на пари. Според прокуратурата Барбутов натискал кметовете на "Люлин" и "Младост" да назначат експерти, които да изготвят документи за обществени поръчки, които да спечелят определени фирми. Петър Рафаилов пък му бил помагач, твърди държавното обвинение.

Докато съдия Александра Йорданова четеше определението, под прозорците на зала 10 в Съдебната палата започна протестът на "Продължаваме промяната", който беше свикан няколко часа преди това заради мярката на Благомир Коцев. Знаковите лица на партията Николай Денков, Лена Бориславова, Кирил Петков и Михал Камбарев бяха в залата и при Барбутов, както и при Коцев.

"Според съда обоснованото предположение за престъпление не е разколебано", обяви съдия Йорданова. Тя каза, че то се покривало от показанията на свидетелите, включително двамата районни кметове. Никола Барбутов

През последните дни имало и допълнителни разпити. Районният кмет на "Люлин" Георги Тодоров бил разпитан пак на 1 септември и отново казал, че Барбутов го викал и му казал че трябва да се подпомогнат определени фирми, които пък после да помагат на "Продължаваме промяната".

Затова съдът смята, че не се налага промяна на мярката за неотклонение. Нямало опасност да се укрият, но можело да извършат друго престъпление.

Според съда срокът на задържането е нормален и е в рамките на закона.

Никола Барбутов беше арестуван в средата на юни, две седмици преди Благомир Коцев.

Извън залата представителите на прокуратурата коментираха, че няма никакво забавяне по внасянето на искането за мярката за неотклонение. Това е направено веднага в съда, щом е постъпила, но се наложило да се разпитват свидетели и правят експертизи.

Според адвокат Ина Лулчева, която защитава Барбутов, най-тревожното по това дело било, че прокуратурата отказва да разследва Комисията за противодействие на корупцията, която карала свидетелка да лъжесвидетелства. Тя разказа за това и на протеста пред Съдебната палата.

"Стената на срама е прекалено дълга. Всеки път, когато си мислим, че сме стигнали дъното, се оказва, че сме стигнали земното ядро. Не могат да вкарат всички нас в затвора. Призовавам ви всеки един от вас да доведе по още един на следващия протест. Правосъдието е основата на тази държава. Искаме нашите деца да живеят тук. Затова трябва да се борим всеки ден, без страх. И да убедим други защо това е важно", каза на протеста кметът на София Васил Терзиев.

"Не трябва да допускаме политически затворници в България", обяви на протеста зам.-кметът на Варна Павел Попов. Според него Коцев е затворен, защото е спечелил изборите. На митинга той разказа, че Комисията за противодействие на корупцията е изпратила 16 писма в община Варна. Две от тях били за това колко струва тоалетната хартия за администрацията, а друго - за хонорара на диджей Бобо, който пял за празника на града.