Диана Дамянова: Трябва да създаде стандарт за говорене в МВР

"Министър Митов трябва да създаде стандарт за говорене в МВР и да се съобразява с него", това каза пиар експертът Диана Дамянова в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ.

"Вчера гледах данните за убийството в САЩ - факти, факти и факти. Това е работата на министъра, да даде фактологията. Това е въпрос на елементарен професионализъм", обясни тя.

По думите й кабинетът е подложен на много по-тежка атака и тя е от президента. "Това е война срещу еврозоната, срещу евросъюза"

Според нея българската демократична общност вместо да седне да потърси какво да каже на българския народ, обвинява за всичко Пеевски.

Случая с Чарли Кърк Дамянова определи "еманация на омразата".