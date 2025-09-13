ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайски учени откриха генен дефект, който е основ...

Диана Дамянова: Трябва да създаде стандарт за говорене в МВР

Диана Дамянова Кадър: БНТ

"Министър Митов трябва да създаде стандарт за говорене в МВР и да се съобразява с него", това каза пиар експертът Диана Дамянова в предаването "Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. 

"Вчера гледах данните за убийството в САЩ - факти, факти и факти. Това е работата на министъра, да даде фактологията. Това е въпрос на елементарен професионализъм", обясни тя. 

По думите й кабинетът е подложен на много по-тежка атака и тя е от президента. "Това е война срещу еврозоната, срещу евросъюза"

Според нея българската демократична общност вместо да седне да потърси какво да каже на българския народ, обвинява за всичко Пеевски. 

Случая с Чарли Кърк Дамянова определи "еманация на омразата". 

