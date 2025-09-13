ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайски учени откриха генен дефект, който е основ...

Новият областен управител на Плевен: Целта ни е да се увеличи периодът, през който има вода

Мартин Мачев, областен управител на Плевен

Кладенецът при село Ясен, който е с дебит 10 литра в секунда, ще бъде включен във водопроводната мрежа на Плевен от следващата седмица. Водата е годна за пиене. Това обяви по Би Ти Ви Мартин Мачев, който е новия областен управител на Плевен. Неговата идея и тази на колегите му била с малки стъпки да се увеличи периода, в който в града има вода. Сега вода има сутрин и вечер от по 3 часа. Не достигали 200-220 литра в секунда. 

Другата мярка била да се подмени водопроводната мрежа. Вече започнала подмяна на тръбите. Предстояло да бъде подменена водопроводната мрежа в града, но всички улици нямало да бъдат разкопани наведнъж. Подменена била тръба 330 метра, а сега предстояло подмяна на тръба с дължина 1100 метра. 

Според него язовир "Черни Осъм" трябва да бъде изграден. Финансирането на тази дългосрочна мярка щяло да бъде от държавата. Изграждането щяло да продължи няколко години. Мачев обясни, че разбира опасенията на хората, но за него този язовир щял да помогне при бъдещи водни кризи. 

Първият учебен ден в Плевен започва присъствено, увери Марин Мачев. Имало осигурена вода в детските градини и училищата. 

Плевенчани искат да имат вода, не искам да се върщам назад, увери Мачев. 

