ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайски учени откриха генен дефект, който е основ...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21286404 www.24chasa.bg

Общо 90 пожара са ликвидирани за ден

1668
Общо 90 пожара са ликвидирани през изминалото денонощие. СНИМКА: Pixabay

Общо 90 пожара са ликвидирани през изминалото денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" на сайта си. При пожарите са пострадали трима граждани.

С преки материални щети са възникнали 19 пожара, а без нанесени материални щети - 71 пожара.

Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които осем при катастрофи в транспортни средства; 25 техническа помощ (оказване съдействие на други структури на МВР, отстраняване на опасни предмети, спасяване на животни, оказване съдействие на граждани, отводняване, оказване съдействие на други структури и ведомства).

Лъжливите повиквания са пет.

"Тази година бие всички рекорди. Над 10 000 пожара бушуваха през изминалите два месеца", каза вчера министър-председателят Росен Желязков.

Общо 90 пожара са ликвидирани през изминалото денонощие. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Красимир Вълчев: Когато стават по-късно, децата учат по-добре. Това е пътят - с дострояване на училища