Година след инцидента на "Граф Игнатиево" ВВС отдава почит на пилотите Петко Димитров и Венцислав Дункин

Водеща версия за трагедията и до момента няма

С тъга и болка свеждаме глави в знак на почит пред паметта на нашите колеги-летци подполковник Петко Димитров и капитан Венцислав Дункин от 12-та авиационна база в Долна Митрополия, заявиха от Военновъздушните сили (ВВС) във Фейсбук.

Подполковник Петко Димитров и капитан Венцислав Дункин завинаги ще останат в нашите сърца като безрезервно отдадени на своята мисия – да служат вярно и честно на Родината, да дават своя принос за изпълнение на задачите на ВВС и да насърчават общите усилия за успех със своята силна мотивация и любов към авиацията. Нека летят в светлина и мир дръзките им авиаторски души, заявиха от ВВС.

На 13 септември 2024 г. двамата пилоти загинаха при катастрофа с учебно-боен самолет L-39ZA.

Инцидентът стана при подготовката на демонстрации, които предстояха в авиобаза „Граф Игнатиево" на 14 септември, по случай 20 години от приемането на Република България в НАТО и 35 години самолет МиГ-29 на въоръжение в българските ВВС. Екип от военни прокурори и следователи, съвместно със служба „Военна полиция", започна разследване за установяване причините и обстоятелствата за възникналия инцидент, съобщиха тогава от прокуратурата.

Разследването по случая продължава и до днес. Срокът за приключването му от Военно-окръжната прокуратура в Пловдив е удължен, а водеща версия за трагедията и до момента няма.