Росен Желязков: Разчитам на мнозинството да подкрепи кабинета при предстоящия вот на недоверие

Това е единствената гаранция да се решават наследените проблеми, отсече премиерът

Аз съм сигурен, че ще бъде интересен дебат, в който се надявам обществото да направи разлика между отделените власти - законодателна, съдебна, изпълнителна. Дебатът по вота на недоверие не трябва да бъде на гърба на съдебната система, ние ще се подготвим и разчитам на мнозинството да подкрепи кабинета, защото това е единствената гаранция да се решават наследените проблеми.

Това коментира премиерът Росен Желязков в Кюстендил относно внесения вот на недоверие от ПП-ДБ към кабинета "Желязков" на тема "Правосъдие и вътрешен ред". Подписи под него са сложили и МЕЧ, и АПС.

В областния град младежката организация на ГЕРБ провежда регионална академия. Освен Росен Желязков, там са и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, кметът на Кюстендил Огнян Атанасов и кметът на Перник Станислав Владимиров.

"Ние не сме правителство еднодневка, както някой се опитва да ни спретне. Не сме кабинет, в който някой все слага лъжица с катран, за да отрови средата, напротив, ние сме заедно, имаме доверие помежду си и знаем как да решаваме проблемите, но това е въпрос на политическа класа. Класа, която откакто беше формирането правителството не се изчака и 100 дни, и се почнаха вотове на недоверие", каза още премиерът.

Той благодари в аванс на колегите си от ПП-ДБ, които преди лятната ваканция казали, че ще внесат вот и го направили.

"Благодаря им, защото политическият разговор, трябва да стои с неговите мотиви в парламента. Там му е мястото, не трябва да се състои в социалните мрежи, в съда, не трябва да бъде част от медийна кампания. Внесеният вот е прокламиран като един голям труд от 80 страници, но той повтаря в голяма степен вече случилите се вотове", смята Росен Желязков.

По думите тук стои въпросът дали ще бъде допуснато разглеждането в противоречие с конституцията на въпроси, които вече са разгледани. Каква ще бъде преценката по предмета на вота.

"Защото в самия си корпус представлява един сбор на вече познати случаи. Той е алманах на всички проблеми, които в момента занимават съдебната ни система по всички случаи. И всъщност вота на недоверие, който ние пренасяме като част от политическия дебат, въпросът е не изземва ли функциите на съда? Няма ли да послужи този дебат като форма на въздействие върху независимостта на съдебната власт?, попита премиерът. И отбеляза, че в частта, която е свързана с върховенството на закона мотивите са преписани от доклада на Комисията за върховенството на закона за 2024 г.

"Тоест ние ще дебатираме проблемите на настоящето правителство, които се твърдят от опозицията, базирани на факти от 2024 г. Аз съм сигурен, че ще бъде много интересен дебат, в който се надявам обществото да направи разлика между отделените власти - законодателна, съдебна, изпълнителна", добави той.

"Горд съм, затова че партията в днешния, в изминалите подобни формати, и за в бъдеще, ще показва своето единство. Единство на правителство, на лидерство, на народно представителство, на местна власт, и най-вече на народът, който стои обединен в преследването на целите и решаването на трудните задачи", каза премиерът.

По думите му целенасочените усилия на местната власт с подкрепата на правителството трябва да бъдат изпълнени. "И ние сега решаваме тези проблеми".

А какви са решенията - всеки ден се показват, показва се какво се прави, но те не са популярни. Онзи ден новината за доведената вода в Плевен не беше интересна, по-интересно беше мечката, която е изяла 4 агънца", възмути се Желязков.