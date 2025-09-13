Бойко Борисов критикува МВР за случая в Русе и осъди пост на Любен Дилов (Видео)

Грешката в Русе е, че МВР избърза, каза лидерът на ГЕРБ

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов коментира от Кюстендил случая с побоя над русенския шеф на полицията Николай Кожухаров и вчерашния пост на Любен Дилов във фейсбук, в който той заявява, че си мечтае "полицията да има право да бие".

"Сутринта ми прочетоха какво е написал Любен Дилов. Той има много остър, сатиричен и хаплив език, но много пъти ни е радвал и учудвал с постовете си. Той е и умен много, но този пост, който е пуснал, аз го осъждам. И се надявам той да не го мисли това нещо", заяви Борисов от Кюстендил.

В областния град младежката организация на ГЕРБ провежда регионална академия. Там е премиерът Росен Желязков, кметът на Кюстендил Огнян Атанасов и кметът на Перник Станислав Владимиров.

Лидерът на ГЕРБ заяви, че за толкова години в политиката не е виждал толкова език на омразата, колкото се насажда в момента.

"Аз винаги съм избирал министри на вътрешните работи, които са възможно най-демократични. От Румяна Бъчварова до Даниел Митов. Грешката в Русе е, че МВР избърза. Можеше само да каже, "когато имаме всички факти и обстоятелства, ще ги изложим". Всеки разказа по някаква версия. Какъв е авторитетът на шефа на полицията, след като не го познават в града и след като могат 15-20-годишни младежи да го бият. Върху това също трябва да разсъждават в МВР. Аз помня в Банкя имаше един квартален, който като минеше и всички се прибираха. И никога не ни е бил. Превенцията на МВР е силата й. Не боят. От ГЕРБ не може да излизат такива постове. Боят и насилието поражда бой и насилие. Тези, които използват езика на омразата, ще им се върне. Ние не коментираме съдебни решения, защото съдът остана последната инстанция, която не е политизирана", заяви Борисов.

Той каза, че вота на недоверие няма да коментира и ПП-ДБ от сега се готвят за президентските избори.

"Сегашният кмет на Кюстендил Огнян Атанасов беше член на младежката организация. Със Станката (б.р. кметът на Перник Станислав Владимиров) сме бойни другари. Когато беше водната криза в Перник аз командировах двама министри там, за да видят какво е да живеят без вода и да се оправи проблемът по бързо. Перник от западащ град, вилните зони сега са пълни", продължи Борисов.

"Благодаря на Росен, че е тук. Когато има партийно мероприятие в ГЕРБ, аз съм началник. Но когато има да се решават местни проблеми с правителството, то си има премиер. Обществото в Кюстендил трябва да знае, че следващите две години приоритетите са ни да намалим загубата на вода в града и селата, които са около 70%. Този приоритет е над другите, защото няма да стане по-хладно, виждате климатичните проблеми", каза още той.

Той поясни, че в Плевен са изгубени десетилетия в тази сфера. "Няма да говорим кой е виновен. Важно е сега като тръгнаха каптажите да се реши проблемът и там", обясни той.

Очаквайте подробности.