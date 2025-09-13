Организират благотворителен фестивал в подкрепа на пострадалите от пожарите в Трънско

Благотворителен фестивал в подкрепа на пострадалите от пожара в Трънско това лято, както и на доброволците, помагащи за възстановяването на щетите, ще се проведе днес в с. Зелениград, съобщава БТА.

Програмата на фестивала, организиран от Трънското туристическо дружество, е целодневна и включва занимания за хора от различни възрасти. Предвидени са обиколка на туристически пътеки и посещения на местни забележителности, лекции за овощни култури и биологично земеделие, организирано изкачване на връх Руй и др.

В 17:00 ч. ще започне и музикална програма с участието на Васко Кръпката и "Подуене блус бенд" - хедлайнери на фестивала. Сред участниците ще е и рок група OTRAZ, която неколкократно е подкрепяла местни инициативи. Този път тя ще представи любими рок кавъри. В концерта ще се изяви още поп и джаз изпълнителката Мина Сучева.

Входът за фестивала е свободен, като всеки посетител може да подкрепи каузата за събиране на средства, на място, по време на проявата. Дарения за пострадалите се приемат и по разкритата за целта банкова сметка от Община Трън.

Партньори на благотворителното начинание са мото клуб „Сака, ама нече" и местната администрация. Фестивалът се провежда с любезното домакинство на Сергей Йорданов.

Миналата неделя в пограничния край се проведе благотворителен концерт „Обединени за Трънско". По време на него се представиха сто индивидуални изпълнители, танцови състави и самодейци от Трън и читалищата в региона.