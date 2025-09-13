Променят маршрута на линия № 17 в Пловдив заради ремонт

Временно изменение в маршрута и маршрутното разписание на автобусна линия №17 от градския транспорт на Пловдив се въвежда от понеделник, 15 септември, съобщиха от "Организация и контрол на транспорта". Причината са сигнали, постъпили от жители от квартал "Прослав" и бул. "Свобода" за затруднения, причинени от строително-ремонтни дейности на ВиК на "Пещерско шосе".

Маршрутът се променя, както следва:

Маршрут: ЖР "Тракия" А13 - кв. "Прослав"

Ул." Елин Пелин", спирка №177 – ул. "Е. Пелин" (запад) 1, спирка №396 – ул. "Елин Пелин" (запад) 2, десен завой по ул.Христо Ясенов", обратен завой на обръщалото при кръстовището с ул. "Вегетарианска", направо по ул. "Христо Ясенов", ляв завой по ул." Елин Пелин", спирка №147 – срещу ОДЗ "Боряна" - последна.

В обратна посока:

Спирка №147 – срещу ОДЗ "Боряна", направо по бул. "Шести септември", спирка №464 - срещу разклона за хотел "Ландмарк Крийк", спирка №471 - срещу Зоологическа градина, десен завой по ул. "Свобода" и продължава по утвърдените с настоящата заповед временен маршрут.



