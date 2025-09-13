Арестуваха дилъра Поро срещу когото скочи Ботевград

Дилърът Ангел Илиев, известен като Поро, срещу когото стотици хора от Ботевград протестираха в началото на септември и поискаха незабавния му арест, е задържан и обвинен за разпространение на наркотици, съобщиха от прокуратурата.

Събрани са достатъчно доказателства, че през 2024 и до 12 март 2025 г. в имот в Ботевград той държал с цел разпространение матамфетамин. През същия период в друг имот в с. Трудовец, община Ботевград, държал с цел разпространение прекурсор – ефедрин.

В социалните мрежи преди дни пък беше публикуван клип как 42-годишният Поро и съпругата му разпространяват дрога от прозореца на апартамента си. И то по времето, когато всъщност той бил под домашен арест.

До напрежението в Ботевград се стигна в началото на септември, когато 31-годишен мъж почина.

„Официалната причина за фаталния край е масивен инфаркт, причинен от много силна билка", каза тогава баща му Сашо Христов. И допълни, че негови приятели му казали, че видели сина му с мъжа, когото обвинява, че е наркодилър. Той си купил топче, увито в станиол. Преди да почине, 31-годишният 8 месеца се лекувал в център за зависимости в Самоков, уточни баща му. След като се прибрал, бил в много добро състояние – тренирал, спял и се хранел нормално, после обаче дилърите отново го наобиколили.