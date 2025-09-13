Деница Сачева от ГЕРБ нарече колежката си Елисавета Белобрадова от ПП-ДБ блестящ комедиант

Блестящ комедиант, влиятелен блогър и инфлуенсър сред демократичната общност у нас, "на чиито представления се забавлявам от сърце и съм редовен зрител. Като талантлив човек тя се оказва майстор и на политическата трагикомедия и аз с огромен интерес се запознах с нейната публикация". Това написа Деница Сачева във фейсбук по повод публикация на Елисавета Белобрадова, която в социалните мрежи присъства като Летящата Козила Ерато.

Постът на Белобрадова е след среща на "Да, България" с представители на бизнеса, на които говорили, по нейните думи, за за остра нужда от "овладяване на бюджетния дефицит чрез намаляване на неефективни и непродуктивни разходи", безпроблемно влизане в еврозоната и излизане от Сивия списък.

По повод поста на Белобрадова Сачева пише:

От Бойко Борисов съм научила, че ако един човек може да получи личния вот на много хора, той трябва да бъде уважаван, защото очевидно има качества.

Елисавета Белобрадова е блестящ комедиант, влиятелен блогър и инфлуенсър сред демократичната общност у нас, на чиито представления се забавлявам от сърце и съм редовен зрител.

Разбира се, като всеки талантлив човек тя се оказва майстор и на политическата трагикомедия и аз с огромен интерес се запознах с нейната публикация тази сутрин.

Какво научаваме накратко:

• По едно и също време, в което „Да, България" провежда среща с бизнеса, за да обсъди цитирам „безпроблемно влизане в еврозоната и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие" , същите внасят вот на недоверие на правителството заедно с МЕЧ и с неговия лидер Радостин Василев, който неотдавна каза, че Иван Костов трябва да е в затвора вместо да дава акъли.

Вотът е и заедно с ПП, които пък същия този Радостин Василев преди това записа как се готвят да правят избори „с наше МВР" и заедно с АПС срещу чийто лидер Ахмед Доган пък преди години протестираха на Росенец.

• „Да, България" е за решителни реформи, които по традиция държи в дълбока тайна и не споделя с обществеността, но ако се осъществят, нещата рязко ще се подобрят.

• „Да, България" също така е изразила притеснения за цитирам отново „ продължаващия автоматизъм при определянето на минималната работна заплата", който всъщност те заедно с ПП и под личното ръководство на Асен Василев като финансов министър въведоха.

• „Да, България" са обсъдили с бизнеса политическия риск в момент, в който самата „Да, България" се готви да гласува вот на недоверие на правителството с Възраждане и с Величие. Между другото и двете партии се подиграха с ППДБ като не сложиха подписите си под вота – просто им казаха: „Ясно е, че в басейна няма вода. Вие скачайте и плувайте, ние ще ви ръкопляскаме за ентусиазма накрая". Това не пречи на лидерите на "Да, България" като герои от античен театър със сериозни физиономии да обясняват как разчитат на опозиционните партии да ги подкрепят.

• „Да, България" също така са се обявили за ограничаване на регулациите за навлизане на изкуствен интелект у нас, при положение, че в България в момента няма почти никакви регулации в това отношение.

Но както каза Асен Агов тази сутрин в БНТ, този вот няма за цел да свали правителството, а да го сплоти.

Подобна политическа далновидност би изкушила дори зелените човечета да се пробват да „завладеят" държавата ни.

Особено в условията на непрекъснат натиск за всеобща дерегулация.