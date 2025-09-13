Пияна 18-годишна катастрофира между селата Сираково и Добролево

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пияна 18-годишна с двумесечен стаж зад волана е катастрофирала тази нощ на пътя между врачанските села Сираково и Добролево. Младата столичанка управлявала "Хонда Джаз", когато на завой изгубила контрол над колата и се преобърнала в крайпътна канавка.

Пристигналите полицаи видели, че момичето пътувало само и е пострадало тежко . При проверката на водачката дрегерът отчел 1.2 промила алкохол.

Медицинския екип на спешната помощ я откарал веднага в хирургическото отделение на врачанската болница. Там установили, че пострадалата е с мозъчно сътресение и разкъсни рани по главата.