Желязков посети изцяло реновираното и модернизирано ОУ „Проф. Марин Дринов" в Кюстендил

Изграждането на модерна образователна инфраструктура е гаранция за по-доброто образование на децата в България. Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който днес посети изцяло реновираното и модернизирано ОУ „Проф. Марин Дринов" в гр. Кюстендил. Премиерът изтъкна значението на активността на местната власт и използването на различни финансови инструменти и механизми за подобряване на училищната инфраструктура. Учебното заведение е реновирано по Националния план за възстановяване и устойчивост, като са въведени мерки за енергийна ефективност и средата е модернизирана. Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов изтъкна също така значението на подкрепата от страна на държавата и общината, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

Основна гордост на училището е кабинетът по роботика и създадения клуб към него, който печели редица призови места от състезания в страната. Модерните форми на обучение, 3D очилата, възможностите за потапянето чрез технологиите в необятния свят на познанието е гарантирано, отбеляза министър-председателят. Желязков специално акцентира върху важността на STEM кабинетите в училищата, които повишават интереса на учениците към природните науки.

ОУ „Проф. Марин Дринов" е иновативно училище и от тази година развиваме умна автоматизация, мехатроника, стремим се да са такива направления, необходими и за бизнеса, заяви от своя страна директорът на училището Божидар Попов, като изтъкна активното сътрудничество между училището, общината и бизнеса. Попов посочи, че са реновирани също кабинетите по изкуства, музика, рисуване. Училището има и театрална група. Физкултурният салон също е обновен, предстои да се поднови и оградата на учебното заведение, така че то да има още по-добра визия.