ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайски учени откриха генен дефект, който е основ...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21287404 www.24chasa.bg

Желязков посети изцяло реновираното и модернизирано ОУ „Проф. Марин Дринов" в Кюстендил

1868

Изграждането на модерна образователна инфраструктура е гаранция за по-доброто образование на децата в България. Това заяви министър-председателят Росен Желязков, който днес посети изцяло реновираното и модернизирано ОУ „Проф. Марин Дринов" в гр. Кюстендил. Премиерът изтъкна значението на активността на местната власт и използването на различни финансови инструменти и механизми за подобряване на училищната инфраструктура. Учебното заведение е реновирано по Националния план за възстановяване и устойчивост, като са въведени мерки за енергийна ефективност и средата е модернизирана. Кметът на Кюстендил Огнян Атанасов изтъкна също така значението на подкрепата от страна на държавата и общината, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. 

Основна гордост на училището е кабинетът по роботика и създадения клуб към него, който печели редица призови места от състезания в страната. Модерните форми на обучение, 3D очилата, възможностите за потапянето чрез технологиите в необятния свят на познанието е гарантирано, отбеляза министър-председателят. Желязков специално акцентира върху важността на STEM кабинетите в училищата, които повишават интереса на учениците към природните науки.

ОУ „Проф. Марин Дринов" е иновативно училище и от тази година развиваме умна автоматизация, мехатроника, стремим се да са такива направления, необходими и за бизнеса, заяви от своя страна директорът на училището Божидар Попов, като изтъкна активното сътрудничество между училището, общината и бизнеса. Попов посочи, че са реновирани също кабинетите по изкуства, музика, рисуване. Училището има и театрална група. Физкултурният салон също е обновен, предстои да се поднови и оградата на учебното заведение, така че то да има още по-добра визия.

Желязков посети изцяло реновираното и модернизирано ОУ „Проф. Марин Дринов" в Кюстендил СНИМКА: Министерски съвет
Желязков посети изцяло реновираното и модернизирано ОУ „Проф. Марин Дринов" в Кюстендил СНИМКА: Министерски съвет
Желязков посети изцяло реновираното и модернизирано ОУ „Проф. Марин Дринов" в Кюстендил СНИМКА: Министерски съвет
Желязков посети изцяло реновираното и модернизирано ОУ „Проф. Марин Дринов" в Кюстендил СНИМКА: Министерски съвет
Желязков посети изцяло реновираното и модернизирано ОУ „Проф. Марин Дринов" в Кюстендил СНИМКА: Министерски съвет
Желязков посети изцяло реновираното и модернизирано ОУ „Проф. Марин Дринов" в Кюстендил СНИМКА: Министерски съвет
Желязков посети изцяло реновираното и модернизирано ОУ „Проф. Марин Дринов" в Кюстендил СНИМКА: Министерски съвет
Желязков посети изцяло реновираното и модернизирано ОУ „Проф. Марин Дринов" в Кюстендил СНИМКА: Министерски съвет
Желязков посети изцяло реновираното и модернизирано ОУ „Проф. Марин Дринов" в Кюстендил СНИМКА: Министерски съвет
Желязков посети изцяло реновираното и модернизирано ОУ „Проф. Марин Дринов" в Кюстендил СНИМКА: Министерски съвет
Желязков посети изцяло реновираното и модернизирано ОУ „Проф. Марин Дринов" в Кюстендил СНИМКА: Министерски съвет
Желязков посети изцяло реновираното и модернизирано ОУ „Проф. Марин Дринов" в Кюстендил СНИМКА: Министерски съвет

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Красимир Вълчев: Когато стават по-късно, децата учат по-добре. Това е пътят - с дострояване на училища