Отпускат 3000 лв. на пловдивчанин, чийто апартамент в "Тракия" изгоря

Доброволци и градоначалникът разчистваха жилището след Деня на Съединението

Кметът на Пловдив Костадин Димитров предлага от бюджета на общината да бъдат отпуснати 3000 лв. на Даниел Карапандов, чието жилище в район "Тракия" изгоря на 30 август т. г. "Материалните щети са в огромни размери. За собственика на апартамента е непосилно да се справи с възстановяването на щетите. Той все още не може да се отърси от шока и стреса от преживяното и има нужда както от материална, така и от емоционално-психологическа подкрепа", пише градоначалникът в документа, внесен в местния парламент. Съветниците ще се произнесат по тази идея на първата си сесия след лятната ваканция на 18 септември.

Костадин Димитров беше на място в опожарения апартамент на 3 септември, ангажира се с възстановяването на дограмата с лични средства и призова доброволци да се включат в разчистването. Миналата неделя - след празника на Пловдив - се включи в акцията, на която откликнаха много хора. "Вчера писах за духа на Съединението. Днес го изживях наяве. Събрахме се да почистим изгорелия апартамент на Даниел Карапандов в Тракия и имаше толкова много енергия!", коментира тогава кметът на Пловдив.