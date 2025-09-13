Изложение на американски автомобили в памет на загиналия пилот капитан Венцислав Дункин (Снимки)

Изложение на американски автомобили има днес в Разлог в памет на загиналия военен пилот капитан Венцислав Дункин.

То се организира от клубът на собствениците на американски возила, в който член бе пилотът, по повод една година от смъртта му. Изложение на американски автомобили в памет на загиналия пилот капитан Венцислав Дункин СНИМКА: Тони Маскръчка

Капитан Дункин и колегата му Петко Димитров загинаха при тренировъчен полет край Граф Игнатиево на 13 септември 2024 г.

Близо 20 американски возила правят почетна обиколка на Разлог. Братът на пилота Славчо Дункин, който също е пилот на хеликоптер към "Гранична полиция" е на място и управлява Мустанга на брат си. Изложение на американски автомобили в памет на загиналия пилот капитан Венцислав Дункин СНИМКА: Тони Маскръчка

Жена му Ели сподели пред репортер на "24 часа", че 9-месечната Анастасия е едно щастливо и усмихнато бебе, което прилича изключително много на баща си. Идеята на Ели е изложението на американски автомобили да стане традиционно всяка година в деня на смъртта на капитан Дункин и да събира все повече и повече почитатели на американските коли. Братът на пилота, Славчо Дункин (вдясно до колата) и приятели се събраха в памет на капитан Венцислав Дункин Жената на покойния пилот Ели с 9-месечната им дъщеря Анастасия пред колата на Дункин СНИМКА: Тони Маскръчка

В 13 часа започна почетна обиколка на града, а след това и изложение на автомобилите на централния площад. Присъстващите отдадоха памет на загиналия пилот с минута мълчание.