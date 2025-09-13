Новите курсанти положиха военна клетва във Военноморското училище във Варна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

53-ма млади курсанти от Випуск 2030 и Випуск 2031 положиха военна клетва във Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров". Младежите се заклеха да служат на Родината в присъствието на своите родители, близки и много официални гости, съобщават от учебното заведение.

След като бяха поздравени от началника на Училището – флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов, новобранците пристъпиха към подписване на клетвените списъци.

Новите курсанти ще се обучават в специализациите: „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи", „Корабоводене за ВМС", „Корабни машини и механизми за ВМС", „Кибероперации", „Логистика на формирования от ВМС", „Мехатроника" и „Медицинско осигуряване на Въоръжените сили", в последната от които са приети 19 от младежите.

По време на церемонията командирът на курсантския дивизион – курсант мичман Виктор Ценов, бе награден с кортик от името на командващия Военноморските сили на Италия – адмирал Енрико Кредендино.

Наградата е за постигнати високи резултати през учебната година.