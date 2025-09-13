Един задържан, а друг е в болница след бой на летището в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек е задържан, а друг е в болница след физическа разправа в нощта срещу събота на Терминал 1 на летище „Васил Левски" – София, съобщи БТА като се позовава на информация от пресцентъра на МВР.

Около 4 часа призори на Терминал 1 е имало физическа разправа между двама души на 54 години.

Двамата са българи. Тя започнала като словесна разправа, след което единият ударил другия зад ухото с бутилка с алкохол.

Удареният се намира в болница, а другият е задържан от "Гранична полиция", обясниха от МВР.