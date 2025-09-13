Столична община кани гражданите и бизнеса да попълнят анкета за паркирането в София

Столичната община започна онлайн анкета, с която ще проучи нагласите и нуждите на гражданите и бизнеса по темата за паркирането в града, съобщават на интернет страницата на общината.

Целта е чрез активното участие на гражданите в анкетата да бъдат приоритизирани най-важните промени в организацията на паркирането в София. Анкетата отнема не повече от 10 минути и е достъпна на сайта на Столичната община.

"Помогнете ни да преценим какви промени трябва да бъдат направени в организацията на паркирането в София, като попълните анкетата на Столична община", написа във Фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

В нея питаме гражданите и бизнеса в София за придвижването в града, за причините за използване на автомобил, за проблемите с паркирането, какво трябва да се промени в платените зони и т.н. Искаме да знаем дали да разширим обхвата на зоните, дали да променим цените и времетраенето на паркирането, обяснява Терзиев.