Общо 29 души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха от МВР на своя сайт. Произшествията с ранени и загинали са 26, загинали няма, предава БТА.

От началото на месеца катастрофите с ранени и загинали са 261, като 17 са загинали, а 298 - ранени. От началото на годината в страната са станали 4767 катастрофи с 302 загинали и 5981 ранени.

При сравнение с данните за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат девет по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.