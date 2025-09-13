18-годишно момиче с два месеца шофьорски стаж и алкохол в кръвта се обърна в канавка във Врачанскио

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Осемнадесет годишно момиче, с два месеца шофьорски стаж, катастрофира тази нощ край село Сираково, община Криводол, съобщи Областната дирекция (ОД) на МВР - Враца.

Няма жертви, момичето е настанено във врачанската болница, предава БТА.

Катастрофата е станала 01:20 ч. на отсечката от село Сираково посока село Добролево.

Според сводката на полицията автомобилът "Хонда" се преобръща в крайпътна канавка в ляво по посока на движението.

Момичето е изпробвано за алкохол и уредът е отчел под 1.2 промила алкохол в издишания въздух. Издаден е талон за медицинско изследване, представен пред Центъра за спешна медицинска помощ - Враца, където шофьорът е отказал да даде кръв за лабораторен анализ.

Момичето от София е с мозъчно сътресение и разкъсана контузна рана на главата.

Тя е настанена в МБАЛ "Христо Ботев" във Враца. В информацията от полицията не се посочва дали в автомобила е имало други пътници.

Също снощи, около един часа в гр. Козлодуй е самокатастрофирал лек автомобил БМВ, управляван от 25-годишен мъж от Мизия.

Той загубил управление над автомобила, навлязъл в лявата пътна лента по посока на движението и излязъл извън пътя.

Тестът за алкохол е отчет под 1.2 промила, посочват от полицията и уточняват, че водачът е дал кръвна проба в спешната помощ в Козлодуй.

Увеличение на катастрофите, загиналите и ранените при тях през август, спрямо същия месец на миналата година, отчитат от ОД МВР - Враца. Според информацията, публикувана на сайта на дирекцията, през миналия месец в област Враца са регистрирани 66 пътнотранспортни произшествия (ПТП), от които 20 са тежки.