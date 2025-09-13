18-годишният Аслан Ахмедов е големият победител в конкурса за нетрадиционна торта „Гараш“

На сцената пред Съдебната палата днес кметът Пенчо Милков даде началото на Празника на торта „Гараш". Четвъртото издание на събитието отново предложи на русенци програма, богата на кулинарни демонстрации и състезания, мастър класове, концерти и множество весели моменти. Празникът се организира от Община Русе, ОП "Русе Арт", Общинска фондация "Русе - град на свободния дух" и „Общински пазари", като в подготовката и тази година се включиха активно и представители на бизнеса и местни културни институти.

„Днес е ден, в който трябва да се замислим как от няколко най-обикновени съставки можеш да направиш чудесна торта. Така е и в живота. Аз ви пожелавам наглед обикновените моменти да съумявате да превръщате в чудеса като тортите днес", обърна се кметът към присъстващите. Той изказа специални благодарности и към заместник-кмета Златомира Стефанова и нейния екип, които се погрижиха за организацията на събитието. Кметът се пошегува, че е щастлив, че тази година е отпаднала тежката му задача от предишните 3 издания на празника лично да опитва от тортите, като тази чест днес имаше единствено журито.

Заместник-кметът Златомира Стефанова също се обърна към присъстващите и разказа как се е зародила идеята за Празника на торта „Гараш". По нейните думи създаденият в Русе десерт е малкото шоколадово чудо на града и страхотно подхожда на аристократизма му.

Успех на събитието и участниците пожела и председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев, който също така призова русенци да опитат от изложените на пл. „Свобода" сладки изкушения и да прекарат един незабравим ден.

Тази година в конкурса за домашно направена "Гараш" се включиха рекорден брой непрофесионални сладкари, като журито трябваше да опита цели 75 десерта, участващи в двете категории – класическа рецепта и нетрадиционна торта. Председател на журито бе известният и зад граница сладкар шеф Иван Александров. В журито се включиха и шеф Иван Сарамандов, работил в ресторант с 3 звезди „Мишлен", шеф Момчил Кирилов от „Фитнес шеф Русе", шеф Светломир Петров - главен готвач на „Дунав Плаза", русенката шеф Дария Русанова, преминала мастър класове при едни от най-популярните сладкари в България и по света, и директорката на Професионалната гимназия по туризъм Ренета Вълева. Русенското учебно заведение традиционно партнира на Празника на торта „Гараш".

Големият победител в категорията за нетрадиционен прочит на шоколадовия десерт бе 18-годишният Аслан Ахмедов. Младежът учи последна година в паралелка за ресторантьори на Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон" във Велико Търново. Той омагьоса журито със своя опит да комбинира както класическата рецепта, така и по-модерен прочит на десерта.

След края на конкурса младият сладкар ентусиаст получи предложение да се включи в екипа на „Фитнес шеф Русе", които силно впечатли със своята торта.

Най-добрата домашно приготвена торта по класическа рецепта бе „Гарашът" на Силвия Ангелова от Царево. Тя беше и пропътувалата най-много километри, за да участва в конкурса.

Свои награди даде и специалното жури на инфлуенсърите, което избра няколко човека от публиката, за да се включат и те в оценяването. Сладкарът и влогър с хиляди последователи в социалните мрежи Преслав Пенев, шеф Марианна Александрова – победител в осмия сезон на популярно кулинарно тв предаване, и Лерзан Колджиева – Мустафова – онлайн сензация, представяща достъпни рецепти, също единодушно избраха първото място да отиде при Аслан Ахмедов.

Водещи на най-сладката надпревара бяха обичаният актьор и брат на шеф Александров – Владо Карамазов, и директорът на ОП „Русе Арт" Мариан Савов. Свои изпълнения представиха талантите на Детска вокална група „Слънце" с ръководител д-р Наталия Константинова.

Програмата на празника на торта „Гараш" продължава, като от 16:30 до 18 ч. на сцената до Съдебната палата шеф Иван Александров ще направи кулинарна демонстрация на хапки „Гараш" по собствена рецепта, от които ще могат да опитат и присъстващите.

В 17 ч. пред Паметника на свободата ще тръгне последната туристическа безплатна обиколка с екскурзовод, по време на която желаещите могат да разгледат града и неговите забележителности.

През целия ден русенци и гостите на града ще имат възможността безплатно да си направят клипове или снимки за спомен от празника в специалната фотобудка „360 Selfie Moments", която ще бъде разположена пред Паметника на свободата.

Екипът на Русенската художествена галерия е подготвил работилница за малки и големи „Рисуваме торта в небето", в която желаещите ще рисуват, вдъхновени от едноименната творба на Джани Родари. Уъркшопът ще се проведе на специално обособена шатра срещу Съдебната палата в часовия диапазон от 14 до 16 ч.

Братът на шеф Александров – популярният актьор Владо Карамазов, също ще стане част от Празника на торта „Гараш". Той ще бъде водещ на кулинарния конкурс, а желаещите да се срещнат и снимат с него ще могат да го направят на специално обособен кът пред Паметника на свободата от 12:30 до 14 ч.

Популярната русенска сладкарка Дария Русанова ще проведе с желаещите открит мастър клас по приготвяне на шоколадови бонбони в 14:30 ч. на сцената до Съдебната палата. Тя заедно със своя колега шеф Александров ще журират станалия традиция кулинарен конкурс.

И тази година партньори на Празника на торта „Гараш" са ресторант „Crazy fish" и ПГ по туризъм „Иван П. Павлов". Екипът на популярното заведение ще направи кулинарна демонстрация в 16 ч. на сцената до Съдебната палата. Възпитаниците на русенското училище пък ще предложат забавления за най-малките - детска дискотека и прожекция с анимация "Old is Gold" в 18 ч. на откритата сцена пред Община Русе.

„Топингът" на сладкия празник ще започне в 19:30 ч. с концерта на Михаела Филева. Младата певица ще изпълни своите хитове пред Община Русе. В 20:30 ч. на сцената ще се качат „Deep Zone Project", които ще зарадват почитателите си със свои изпълнения.

Четвъртото издание на Празника на торта „Гараш" ще завърши с впечатляващото лазерно шоу на Анди Фолкнър, под въздействащ музикален съпровод, проектирано специално за събитието. Русенци и гости на града ще могат да наблюдават светлинната магия от 22 ч. на пл. „Свобода".