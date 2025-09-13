В болница е шофьорът на колата, забила се челно в камион на "Цариградско шосе" в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек е пострадал след снощната катастрофа между кола и камион на "Цариградско шосе" в София.

Камионът се е движел в насрещното платно. Инцидентът е станал в 23:30 ч., след като лекият автомобил се удря в предната част на камиона, който по това време мие част от пътното плътно на булеварда.

От МВР обясниха, че водачът на автомобила е настанен в болница "Св. Анна" с контузия на носа и коремни болки. Той е 30-годишен. От СДВР заявиха пред БНТ, че тестовете за алкохол и на двамата водачи са отрицателни.

От Столичната община заявиха, че фирмата-изпълнител има ангажимент да осигури организацията на движението по време на извършване на дейности по чистотата и че такъв инцидент не се е случвал от 10 години насам.

Фирмата, която е извършила чистенето отказа коментар, като заявиха, че в момента тече разследване.