ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Китайски учени откриха генен дефект, който е основ...

Времето София 26° / 26°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21288105 www.24chasa.bg

В болница е шофьорът на колата, забила се челно в камион на "Цариградско шосе" в София

1552
Челна катастрофа с камион на бул. "Цариградско шосе" в София СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

Един човек е пострадал след снощната катастрофа между кола и камион на "Цариградско шосе" в София.

Камионът се е движел в насрещното платно. Инцидентът е станал в 23:30 ч., след като лекият автомобил се удря в предната част на камиона, който по това време мие част от пътното плътно на булеварда.

От МВР обясниха, че водачът на автомобила е настанен в болница "Св. Анна" с контузия на носа и коремни болки. Той е 30-годишен. От СДВР заявиха пред БНТ, че тестовете за алкохол и на двамата водачи са отрицателни.

От Столичната община заявиха, че фирмата-изпълнител има ангажимент да осигури организацията на движението по време на извършване на дейности по чистотата и че такъв инцидент не се е случвал от 10 години насам.

Фирмата, която е извършила чистенето отказа коментар, като заявиха, че в момента тече разследване.

Челна катастрофа с камион на бул. "Цариградско шосе" в София СНИМКА: Фейсбук/Катастрофи в София

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Красимир Вълчев: Когато стават по-късно, децата учат по-добре. Това е пътят - с дострояване на училища