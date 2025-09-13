Ломско училище събира пари вместо букети за 8-месечната Ема с бъбречна недостатъчност

Първо основно училище „Никола Първанов" в Лом тази година реши да посвети 15 септември на доброта, вместо на букети. Ученици и родители ще дарят средствата, предвидени за цветя, за лечението на 8-месечната Ема, която страда от бъбречна недостатъчност, предаде бТВ.

„Вместо букети за първия учебен ден, нека дарим парите в специални касички. Всеки лев ще бъде преведен в сметката на Ема. Заедно можем да дадем шанс и да сбъднем мечтата на една майка да види детето си в училищна униформа: призовават от училището.

Родители и ученици прегърнаха идеята с отворени сърца. „Цветята са нещо прекрасно, но истинските цветя за учителя са неговите ученици", сподели майка на първокласник. Децата също разказаха колко топло ги приемат учителите, когато влизат в клас не с букет, а със символично дарение за кауза.

В много училища в страната инициативата „Кауза вместо букет" вече е традиция – някъде се събират средства за пострадали читалища, другаде – за инвалидна количка на съученик или дори за построяване на параклис.

Междувременно цените на цветята тази година са скочили рязко. Ако през 2023 г. една роза струваше около 5-6 лв., сега цената ѝ стига до 8 лв., а големите кошници с цветя надхвърлят 100 лева.

Така благородната инициатива не само дава надежда на Ема и семейството ѝ, но и показва, че първият учебен ден може да бъде още по-смислен.