Митрополит Николай към Бойко Борисов: Вие сте нужен на светата ни църква и на българския народ (Видео)

Владиката благодари за съдействието да бъдат отпуснати над 2 млн. лв. за новата църква в район "Тракия"

Вие сте нужен на делото на светата ни църква и на българския народ, каза пловдивският митрополит Николай на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който е на посещение в покоите му. В края на август Борисов обеща помощ за довършването на новата църква в район "Тракия" и на последното си заседание правителството отпусна 2,1 млн. лв. за целта. "Неотдавна г-н Борисов посети Пловдив, за да види строителството на един величествен храм, който в своите мащаби отразява не само силата на вярата, а и необходимостта на кв. "Тракия", в който живеят над 100 000 души. Работата е започнала преди повече от 25 г., но както казах и тогава, храм трудно се строи, но Бог ни праща в определения момент човека, който е необходим за делото на светата православна вяра - в лицето на г-н Борисов, който се застъпи пред Министерския съвет", каза предстоятелят на Пловдивската епархия.

"Много ми е малка ролята, дядо владика, просто съм предал на колегите на богоугоден език колко е важен този храм за Пловдив и район "Тракия". След 100 години няма да знаят кои сме били", отвърна Борисов. А митрополит Николай му каза, че имената на дарителите на храмовете са записани на входните врати, а това значи, че са в книгата на живота на небето, защото Бог всичко вижда.

Заедно с лидера на ГЕРБ на визитата при владиката бяха кметът Костадин Димитров, заместниците му Иван Стоянов, Владимир Темелков и Пламен Панов и председателят на Общинския съвет Атанас Узунов.