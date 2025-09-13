Проф. Михаил Константинов: Между ПП и ДБ цари шумна омраза

Глупостите, които направиха ("Продължаваме промяната" - "Демократична България") са неизброими. Те са пред разцепление. Там цари не тиха, а шумна омраза. При по-остър политически казус да се разделят. В момента те не се гледат и не се понасят. Това каза по Нова нюз математикът и директор на "Електорални нагласи и прогнози" в "Галъп интернешънъл Болкан" проф. Михаил Константинов в отговор на въпрос дали ПП и ДБ могат да имат отделни кандидати за президент.

Според него основните сили на президентските избори са ясни - център и център-дясно със сърцевина ГЕРБ-СДС с 1/3 от вота. Има проруски и пролеви с около 1/3, и накрая остават парчетата за градската десница, която е левица в своето поведение, каза още той. По думите му ярките партийни фигури са печелили по-малко. Търсен е широкопрофилен кандидат, който е подкрепен от съответните политически сили. На нас ни е нужен президент обединител, а не такъв с генезис, който ще го фиксира в една или друга посока, предупреди проф. Константинов.

Според него кандидат, който използва лексика "деребей", няма шанс да попадне на балотаж за президент. Илияна Йотова и Даниел Вълчев са сериозни имена, които могат да бъдат издигнати за кандидати, поясни той.

Проф. Константинов предстоящият вот на недоверие ще бъде поредното безплодно парламентарно упражнение.