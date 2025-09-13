ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кръстовден е! Вижте кои са имениците днес

Нов протест иска справедливост за малкия Ангел от Белащица, който почина след зъболечение

24 часа Пловдив онлайн

Първите протести за справедливост за малкия Ангел от Белащица. Снимка: Мая Вакрилова Снимка: Мая Вакрилова

6 месеца след смъртта на детето с обвинение е само анестезиологът д-р Пламен Мандев

Нов протест пред пловдивската клиника "Медикус алфа", в която след стоматологична интервенция почина малкият Ангел от Белащица, ще се проведе на 4 октомври т. г. - точно половин година след смъртта на детето. 

"Шест месеца семейството му и цялото общество живеят с болка, но и с надеждата виновните да понесат отговорност.
Излизаме на протест, за да заявим ясно: Животът на едно дете не може да бъде пренебрегнат. Виновните не могат да продължават да работят безнаказано. Искаме отнемане на правата на клиника „Медикус алфа" и справедливост за Ангел", казват организаторите и призовават за правосъдие. 

Детето си отиде след продължила часове интервенция и във времето оттогава с обвинение се сдоби само анестезиологът д-р Пламен Мандев. Според прокуратурата той не е направил адекватна преценка на състоянието на пациента въз основа на историята на заболяването и симптомите и е провел лечение, което не било безопасно и качествено - назначил по-голяма от необходимата доза на един от медикаментите. Д-р Мандев е с парична гаранция от 3000 лв. 

Първите протести за справедливост за малкия Ангел от Белащица. Снимка: Мая Вакрилова

