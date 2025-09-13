Нов протест иска справедливост за малкия Ангел от Белащица, който почина след зъболечение

6 месеца след смъртта на детето с обвинение е само анестезиологът д-р Пламен Мандев

Нов протест пред пловдивската клиника "Медикус алфа", в която след стоматологична интервенция почина малкият Ангел от Белащица, ще се проведе на 4 октомври т. г. - точно половин година след смъртта на детето.

"Шест месеца семейството му и цялото общество живеят с болка, но и с надеждата виновните да понесат отговорност.

Излизаме на протест, за да заявим ясно: Животът на едно дете не може да бъде пренебрегнат. Виновните не могат да продължават да работят безнаказано. Искаме отнемане на правата на клиника „Медикус алфа" и справедливост за Ангел", казват организаторите и призовават за правосъдие.

Детето си отиде след продължила часове интервенция и във времето оттогава с обвинение се сдоби само анестезиологът д-р Пламен Мандев. Според прокуратурата той не е направил адекватна преценка на състоянието на пациента въз основа на историята на заболяването и симптомите и е провел лечение, което не било безопасно и качествено - назначил по-голяма от необходимата доза на един от медикаментите. Д-р Мандев е с парична гаранция от 3000 лв.