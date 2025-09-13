Годеницата на загиналия кап. Дункин: Дъщеря ни прилича изключително много на него

Годеницата за загиналия военен пилот кап. Венцислав Дункин днес присъства на изложението на американски автомобили в родния му град Разлог. То бе организирано от клуба на притежателите на американски возила в памет на пилота, който също имаше такава кола и бе член на клуба.

"Идеята е да бъде почетен Венци стремежът ни е това събитие да стане традиционно, масово и всяка година да събира все повече негови приятели и собственици на американски коли. Венци бе изключителен човек - самодисциплиниран, възпитан, всеотдаен в работата си. Дъщеря ни расте, много слуша и прилича на баща си", каза пред наш репортер годеницата на пилота Ели Великова.

Той загина на 13 септември 2024 г. по време на тренировъчен полет край Граф Игнатиево заедно с колегата си Петко Димитров. Трагедията стана седмица преди кап. Дункин да сключи граждански брак с любимата си Ели. Тя е завършила военно училище и медицина, специалност "военен лекар". Дъщеря им Анастасия се роди в началото на декември миналата година.

"Предстои ми специализация. Насочила съм се към лабораторните специалности - клинична биология или клинична лаборатория. Няма да спирам и ще продължа кариерното си развитие след майчинството", допълни Ели.

Тя няма никаква информация докъде е стигнало разследването и никой досега не я е търсил, за да я информира за хода на досъдебното производство.

Днес колеги на загиналия пилот положиха венци и цветя на гроба му в Разлог. Надгробната плоча е изработена от светла кавала с вграден черен гранит и има формата на военен самолет. Проектът и изработката е дело на негови приятели и майстора Слави Астинов.