Пожар гори между селата Голяма Брестница и Дъбен

2836
Пожар от сухи треви и отпадъци между села Голяма Брестница и Дъбен, област Ловеч. Снимка: Архив

Пожар в сухи треви и отпадъци е избухнал между с. Голяма Брестница в община Ябланица и луковитското с. Дъбен, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

Първият сигнал е получен около 12:35 ч., като към момента пожарът е почти потушен. По информация на ОДМВР – Ловеч няма опасност за хора или имущество.

Поради задимяване е ограничено движението по път III-3082 Голяма Брестница - Дъбен в района на Голяма Брестница поради пожар, съобщиха по-рано от Агенция пътна инфраструктура (АПИ).

Трафикът се осъществява по обходния маршрут от Голяма Брестница през път III-103, Брестница, път I-3, Румянцево, Петревене, Тодоричене, Дъбен, Голяма Брестница и обратно. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, апелираха от АПИ.

Пожар от сухи треви и отпадъци между села Голяма Брестница и Дъбен, област Ловеч.

