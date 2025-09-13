Движението по пътя Котел - Омуртаг ограничено заради катастрофа с моторист

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Заради катастрофа с моторист е ограничено движението по пътя Котел – Омуртаг. Инцидентът е станал около 15:00 ч., каза за БТА дежурният в Областното пътно управление (ОПУ) в Търговище.

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по пътя в началото на Котленския проход. Катастрофата е станала в района на омуртагското село Зелена Морава, уточниха от ОПУ.

Катастрофата е между моторист и лека кола. Движението в участъка не е преустановявано. Преминаването на леки коли се осъществява двупосочно в една лента, а тежкотоварните автомобили се отклоняват през Ришкия проход. Трафикът се регулира от екип "Пътна полиция" от Районно управление в Омуртаг.

Ограничението се налага заради извършващия се в момента оглед на местопроизшествието.

За БТА говорителят на Областната дирекция (ОД) на МВР в Търговище Ани Кръстева допълни, че мотоциклетистът е транспортиран до Многопрофилната болница за активно лечение в Търговище за преглед.